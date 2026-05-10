The Hollow. Украинские разработчики создали игру по мотивам романа "Тигроловы"

Украинские разработчики создали игру The Hollow по мотивам "Тигроловов"

Игру создали разработчик Виталий Чиж и студия Brenntkopf Development.

События The Hollow разворачиваются в конце 1960-х годов в альтернативном мире. По сюжету, несмотря на официальную ликвидацию системы ГУЛАГ, для самых "опасных" политических заключенных в Сибири существует секретный лагерь "Заслон", расположенный в кратере Тунгусского метеорита. Там Советский Союз содержит ученых и заключенных, нелояльных к режиму.

Игрок действует от имени персонажа по имени Мрак — сына ученого, работавшего над созданием секретного оружия на основе вымышленного минерала "тунгуссий". Основная задача героя — выяснить природу этого оружия и установить, кто контролирует его использование.

В игре есть как вымышленные персонажи из мира "Тигролов", так и реальные исторические фигуры. Среди них — герой романа Григорий Многогрешный, сам Иван Багряный, правозащитник Михаил Сорока, конструктор Юрий Кондратюк, а также Левко Лукьяненко.

Отдельным пространством игры является Черноклин — вымышленное независимое государство, поделено на так называемые "Зачепиловки", виртуальные зоны, вдохновленные реальным населенным пунктом Зачепиловка Харьковской области. В мире The Hollow Черноклин, где живут представители УНРовской среды, противостоит Белой гвардии, также существующей в альтернативной реальности игры.

По жанру The Hollow сочетает элементы шутера, выживания, исследования и гордости. Игрок должен противостоять враждебным группировкам и непонятным сущностям, исследовать изолированное пространство лагеря и постепенно раскрывать историю этого мира.

Разработчик описывает игру как политизированную историю об Украине, тоталитаризме, колониальном насилии и борьбе за свободу. В то же время за механиками The Hollow следует шутеры середины 2000-х: среди референсов к ней вспоминают Xenus, первый Far Cry и ранние сборники STALKER: Oblivion Lost.