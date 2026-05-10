The Hollow. Украинские разработчики создали игру по мотивам романа "Тигроловы"

На платформе Steam вышла украинская игра The Hollow, вдохновением для которой стал роман Ивана Багряного "Тигролевы".
Главные тезисы
- Игра The Hollow создана украинскими разработчиками по мотивам романа 'Тигроловы' Ивана Багряного.
- События игры разворачиваются в альтернативном мире конца 1960-х годов, где игроки исследуют пространство Тунгусского метеорита.
Украинские разработчики создали игру The Hollow по мотивам "Тигроловов"
Игру создали разработчик Виталий Чиж и студия Brenntkopf Development.
Игрок действует от имени персонажа по имени Мрак — сына ученого, работавшего над созданием секретного оружия на основе вымышленного минерала "тунгуссий". Основная задача героя — выяснить природу этого оружия и установить, кто контролирует его использование.
В игре есть как вымышленные персонажи из мира "Тигролов", так и реальные исторические фигуры. Среди них — герой романа Григорий Многогрешный, сам Иван Багряный, правозащитник Михаил Сорока, конструктор Юрий Кондратюк, а также Левко Лукьяненко.
Отдельным пространством игры является Черноклин — вымышленное независимое государство, поделено на так называемые "Зачепиловки", виртуальные зоны, вдохновленные реальным населенным пунктом Зачепиловка Харьковской области. В мире The Hollow Черноклин, где живут представители УНРовской среды, противостоит Белой гвардии, также существующей в альтернативной реальности игры.
Разработчик описывает игру как политизированную историю об Украине, тоталитаризме, колониальном насилии и борьбе за свободу. В то же время за механиками The Hollow следует шутеры середины 2000-х: среди референсов к ней вспоминают Xenus, первый Far Cry и ранние сборники STALKER: Oblivion Lost.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-