The Hollow. Українські розробники створили гру за мотивами роману "Тигролови"
На платформі Steam вийшла українська гра The Hollow, натхненням для якої став роман Івана Багряного "Тигролови".

Гру створили розробник Віталій Чиж і студія Brenntkopf Development.

Події The Hollow розгортаються наприкінці 1960-х років в альтернативному світі. За сюжетом, попри офіційну ліквідацію системи ГУЛАГ, для "найнебезпечніших" політичних в’язнів у Сибіру існує секретний табір "Заслон", розташований у кратері Тунгуського метеорита. Саме там Радянський Союз утримує науковців і в’язнів, нелояльних до режиму.

Гравець діє від імені персонажа на ім’я Морок — сина вченого, який працював над створенням секретної зброї на основі вигаданого мінералу "тунгусій". Основне завдання героя — з’ясувати природу цієї зброї та встановити, хто контролює її використання.

У грі є як вигадані персонажі зі світу "Тигроловів", так і реальні історичні постаті. Серед них — герой роману Григорій Многогрішний, сам Іван Багряний, правозахисник Михайло Сорока, конструктор Юрій Кондратюк, а також Левко Лук’яненко.

Окремим простором гри є Чорноклин — вигадана незалежна держава, поділена на так звані "Зачепилівки", віртуальні зони, натхненні реальним населеним пунктом Зачепилівка на Харківщині. У світі The Hollow Чорноклин, де живуть представники УНРівського середовища, протистоїть Білій гвардії, яка також існує в альтернативній реальності гри.

За жанром The Hollow поєднує елементи шутера, виживання, дослідження й горору. Гравець має протистояти ворожим угрупованням і незрозумілим сутностям, досліджувати ізольований простір табору та поступово розкривати історію цього світу.

Розробник описує гру як політизовану історію про Україну, тоталітаризм, колоніальне насильство й боротьбу за свободу. Водночас за механіками The Hollow наслідує шутери середини 2000-х: серед референсів до неї згадують Xenus, перший Far Cry і ранні збірки S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost.

