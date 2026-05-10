The Hollow. Українські розробники створили гру за мотивами роману "Тигролови"

Українські розробники створили гру The Hollow за мотивами “Тигроловів”

Гру створили розробник Віталій Чиж і студія Brenntkopf Development.

Події The Hollow розгортаються наприкінці 1960-х років в альтернативному світі. За сюжетом, попри офіційну ліквідацію системи ГУЛАГ, для "найнебезпечніших" політичних в'язнів у Сибіру існує секретний табір "Заслон", розташований у кратері Тунгуського метеорита. Саме там Радянський Союз утримує науковців і в'язнів, нелояльних до режиму.

Гравець діє від імені персонажа на ім’я Морок — сина вченого, який працював над створенням секретної зброї на основі вигаданого мінералу "тунгусій". Основне завдання героя — з’ясувати природу цієї зброї та встановити, хто контролює її використання.

У грі є як вигадані персонажі зі світу "Тигроловів", так і реальні історичні постаті. Серед них — герой роману Григорій Многогрішний, сам Іван Багряний, правозахисник Михайло Сорока, конструктор Юрій Кондратюк, а також Левко Лук’яненко.

Окремим простором гри є Чорноклин — вигадана незалежна держава, поділена на так звані "Зачепилівки", віртуальні зони, натхненні реальним населеним пунктом Зачепилівка на Харківщині. У світі The Hollow Чорноклин, де живуть представники УНРівського середовища, протистоїть Білій гвардії, яка також існує в альтернативній реальності гри.

За жанром The Hollow поєднує елементи шутера, виживання, дослідження й горору. Гравець має протистояти ворожим угрупованням і незрозумілим сутностям, досліджувати ізольований простір табору та поступово розкривати історію цього світу.

Розробник описує гру як політизовану історію про Україну, тоталітаризм, колоніальне насильство й боротьбу за свободу. Водночас за механіками The Hollow наслідує шутери середини 2000-х: серед референсів до неї згадують Xenus, перший Far Cry і ранні збірки S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost.