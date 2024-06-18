The Telegraph сделал прогноз по применению РФ ядерного оружия

Россия будет использовать ядерное оружие независимо от того, вооружит ли Запад Украину. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.
Главные тезисы
- РФ может использовать ядерное оружие независимо от вооружения Западом.
- Эксперт подчеркивает недооценку реальных сценариев по применению ядерного оружия Россией.
- Мероприятие должно быть готово предоставить Украине необходимую поддержку для победы в войне.
- Недооценка потенциальной ядерной угрозы может стать самым плохим результатом для Запада и Украины.
- Последние высказывания российских лидеров по ядерным угрозам подчеркивают серьезность ситуации и необходимость анализировать потенциальные риски.
РФ будет применять ядерное оружие независимо от вооружения Западом Украины
Он напомнил, что в последние несколько недель западные страны дали разрешение на использование Украиной оружия класса НАТО для нанесения ударов по целям на территории России. При этом "эскалация" Запада не определит, нажмет ли правитель РФ Путин красную кнопку.
По его мнению, оба аргумента ошибочны: существуют реалистичные сценарии, по которым Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине или, по меньшей мере, против страны НАТО. При этом решение России будет зависеть от поведения Запада.
Последние ядерные угрозы РФ
В мае бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ядерные учения РФ.
По его словам, лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать".
Медведев "напугал" Запад "мировой катастрофой" и отметил, что это "смогли понять Кеннеди и Хрущев более 60 лет назад, но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся к власти на Западе".
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