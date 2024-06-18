The Telegraph сделал прогноз по применению РФ ядерного оружия

Россия будет использовать ядерное оружие независимо от того, вооружит ли Запад Украину. Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.

РФ будет применять ядерное оружие независимо от вооружения Западом Украины

Он напомнил, что в последние несколько недель западные страны дали разрешение на использование Украиной оружия класса НАТО для нанесения ударов по целям на территории России. При этом "эскалация" Запада не определит, нажмет ли правитель РФ Путин красную кнопку.

Разжигание ядерной угрозы Россией вызвало две противоположные реакции на Западе. Первая состоит в том, что ядерные угрозы России следует легко отвергнуть. Этот аргумент основан на утверждении о том, что Россия знает, что использование ядерного оружия приведет к широкомасштабному обычному нападению НАТО на его силы в Украине или ответному ядерному удару. С другой стороны, у России может возникнуть соблазн применить ядерное оружие, если НАТО слишком сильно обострится, — отмечает автор. Поделиться

По его мнению, оба аргумента ошибочны: существуют реалистичные сценарии, по которым Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине или, по меньшей мере, против страны НАТО. При этом решение России будет зависеть от поведения Запада.

Поскольку ядерная логика России по своей сути не реактивна, Запад не должен бояться дать Украине оружие и гибкость, необходимые для победы в войне. Разрешить России получить больше территории и Путину верить, что НАТО капитулирует перед лицом ядерного удара, является самым плохим возможным результатом для Запада и Украины, — резюмирует эксперт. Поделиться

Последние ядерные угрозы РФ

В мае бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ядерные учения РФ.

По его словам, лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать".

Медведев "напугал" Запад "мировой катастрофой" и отметил, что это "смогли понять Кеннеди и Хрущев более 60 лет назад, но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся к власти на Западе".