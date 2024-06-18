The Telegraph зробив прогноз щодо застосування РФ ядерної зброї
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The Telegraph зробив прогноз щодо застосування РФ ядерної зброї

ядерна зброя
Джерело:  The Telegraph

Росія використовуватиме ядерну зброю незалежно від того, чи озброюватиме Захід Україну. Про це у своїй колонці для The Telegraph пише експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані.

Головні тези:

  • РФ може використовувати ядерну зброю незалежно від озброєння України Заходом.
  • Експерт підкреслює недооцінку реальних сценаріїв для застосування ядерної зброї Росією.
  • Захід має бути готовим надати Україні необхідну підтримку для перемоги у війні.
  • Недооцінка потенційної ядерної загрози може стати найгіршим результатом для Заходу та України.
  • Останні висловлення російських лідерів щодо ядерних погроз підкреслюють серйозність ситуації та необхідність аналізувати потенційні ризики.

РФ застосовуватиме ядерну зброю незалежно від озброювання Заходом України

Він нагадав, що протягом останніх кількох тижнів західні країни дали дозвіл на використання Україною зброї класу НАТО для нанесення ударів по цілях на території Росії. При цьому "ескалація" Заходу не визначить, чи натисне правитель РФ Путін червону кнопку.

Розпалювання ядерної загрози Росією викликало дві протилежні реакції на Заході. Перша полягає в тому, що ядерні загрози Росії слід легко відкинути. Цей аргумент базується на твердженні про те, що Росія знає, що використання ядерної зброї призведе до широкомасштабного звичайного нападу НАТО на її сили в Україні або ядерного удару у відповідь. З іншого боку, у Росії може виникнути спокуса застосувати ядерну зброю, якщо НАТО надто сильно загостриться, — зазначає автор.

На його думку, обидва аргументи помилкові: існують реалістичні сценарії, за якими Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні або, що менш ймовірно, проти країни НАТО. При цьому рішення Росії буде залежати від поведінки Заходу.

Оскільки ядерна логіка Росії за своєю суттю не є реактивною, Захід не повинен боятися дати Україні зброю та гнучкість, необхідні для перемоги у війні. Дозволити Росії отримати більше території і Путіну вірити, що НАТО капітулює перед обличчям ядерного удару, є найгіршим можливим результатом для Заходу та України, — резюмує експерт.

Останні ядерні погрози РФ

У травні колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував ядерні навчання РФ.

За його словами, лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати".

Медведєв "налякав" Захід "світовою катастрофою" і зазначив, що це "змогли зрозуміти Кеннеді і Хрущов понад 60 років тому, але ніяк не хочуть усвідомити нинішні ті, хто дорвався до влади на Заході".

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