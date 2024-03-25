The Times предупреждает о новом оружии Путина в войне против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

The Times предупреждает о новом оружии Путина в войне против Украины

Путин
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Источник:  The Times

Издание The Times обращает внимание на то, что недавно Кремль публично признал, что ведет войну против Украины, а не "специальную военную операцию", как Москва лгала ранее. Это означает, что диктатор Путин может расширить спектр инструментов для обострения ситуации.

Путин может превратить ЗАЭС в оружие

По убеждению журналистов, теракт в России, который произошел 22 марта и унес жизни не менее 133 человек, был максимально выгоден Кремлю.

Дело в том, что теперь Путин, который безосновательно и цинично обвиняет во всем Украину, развязал себе руки и может начать использовать против украинцев любое оружие, даже ядерное или химическое.

Диктатору наплевать на тот факт, что ИГИЛ взял на себя ответственность за совершение теракта в России, ведь его главная цель — уничтожить Украину, а не бороться с террористами, убивающими российских гражданских.

Издание обращает внимание на то, что воздушные атаки РФ на украинские города и села снова поставили под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, которую оккупировали россияне.

Жизненно важное энергоснабжение для поддержания реакторов в холодном состоянии отключено; потенциального расплавления и катастрофической ядерной "аварии" удается предотвратить только с помощью древних электрогенераторов.

Вполне возможно, что Путин может использовать ЗАЭС как импровизированное ядерное оружие против Украины.

Вокруг ЗАЭС следует создать демилитаризованную зону

Бывший командир Объединенного полка химических, биологических, радиологических и ядерных войск Хэмиш де Бреттон-Гордон призывает Россию и мир не забывать о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года.

Ужасный сценарий может повториться, если РФ продолжит свои массированные ракетные атаки на Украину.

Однако, кажется, что Путина не пугает такое развитие событий, учитывая тот факт, что 22 марта РФ уже била по ДнепроГЭС, и из-за ЗАЭС оказалась на грани блэкаута.

Между тем Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заигрывает с президентом Асадом в Дамаске, предлагая помочь Сирии с ядерной энергетикой вместо того, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС. Для поддержки усилий МАГАТЭ и ООН необходимо создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить еще одну огромную экологическую и гуманитарную катастрофу.

Журналисты предлагают, чтобы Китай и Индия предоставили своих военных для выполнения этой задачи, поскольку Путин вряд ли нападет на них.

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