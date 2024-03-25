The Times попереджає про нову зброю Путіна у війні проти України

Видання The Times звертає увагу на те, що нещодавно Кремль публічно визнав, що веде війну проти України, а не “спеціальну воєнну операцію”, як Москва брехала раніше. Це означає, що диктатор Путін може розширити спектр інструментів з метою загострення ситуації.

Путін може перетворити ЗАЕС на зброю

На переконання журналістів, теракт у Росії, який стався 22 березня та забрав життя щонайменше 133 людей, був максимально вигідний Кремлю.

Річ у тім, що тепер Путін, який безпідставно та цинічно звинувачує у всьому Україну, розв’язав собі руки й може почати використовувати проти українців будь-яку зброю, навіть ядерну або хімічну.

Диктатору начхати на той факт, що ІДІЛ взяв на себе відповідальність за скоєння теракту у Росії, адже його головна ціль — знищити Україну, а не боротися з терористами, які вбивають російських цивільних.

Видання звертає увагу на те, що повітряні атаки РФ на українські міста та села знову поставили під загрозу Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під контролем Росії.

Життєво важливе енергопостачання для підтримання реакторів у холодному стані відключено; потенційному розплавленню та катастрофічній ядерній "аварії" вдається запобігти лише за допомогою стародавніх електрогенераторів. Поширити

Цілком можливо, що Путін може використати ЗАЕС як імпровізовану ядерну зброю проти України.

Навколо ЗАЕС потрібно створити демілітаризовану зону

Колишній командир Об'єднаного полку хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних військ Хеміш де Бреттон-Гордон закликає Росію та світ не забувати про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

Жахливий сценарій може повторитися, якщо РФ продовжить свої масовані ракетні атаки на України.

Однак, здається, що Путіна не лякає такий розвиток подій, враховуючи той факт, що 22 березня РФ уже била про ДніпроГЕС й через це ЗАЕС опинилася на межі блекауту.

Тим часом Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), заграє з президентом Асадом у Дамаску, пропонуючи допомогти Сирії з ядерною енергетикою замість того, щоб забезпечити безпеку ЗАЕС. Для підтримки зусиль МАГАТЕ та ООН потрібно створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС, щоб запобігти ще одній величезній екологічній та гуманітарній катастрофі. Поширити

Журналісти пропонують, щоб Китай та Індія надали своїх військових для виконання цього завдання, оскільки Путін навряд чи нападе на них.