The Washington Post удалило со своей главной страницы вкладку о войне в Украине

Редакция известной американской газеты The Washington Post без объяснений решила убрать со своего сайта вкладку о российско-украинской войне.

The Washington Post решило продемонстрировать "усталость" от войны в Украине

Команда online.ua заметила, что журналисты американского издания удалили с главной страницы своего сайта вкладку о российско-украинской войне 20 декабря — то есть это произошло на 664-й день полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Вкладка "War in Ukraine" 22 месяца подряд находилась между вкладками "Opinions" и "Style", однако, как видим, ее больше там нет.

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Примечательно, что это произошло через несколько часов после завершения итоговой пресс-конференции главы государства Владимира Зеленского.

Пока редакция The Washington Post никоим образом не прокомментировала и не объяснила свое неожиданное решение, учитывая тот факт, что война в Украине — самый большой конфликт в мире за последние 80 лет.

The Washington Post все равно не игнорирует тему российско-украинской войны в своих материалах

Тем не менее американская газета продолжает публиковать много материалов, касающиеся событий в нашей стране, в том числе и эксклюзивных с важной инсайдерской информацией.

К примеру, 20 декабря The Washington Post раскрыло детали тайных переговоров США и Японии касательно Украины в своей новой статье.

Как выяснилось, Джо Байден просит Токио передать Киеву ракеты для ЗРК Patriot на фоне новых проблем с американской помощью.

Также стоит обратить внимание на то, что The Washington Post всегда активно публикует новости о войне в Украине в своих социальных сетях, а большинство других иностранных СМИ не могут этим похвастаться.