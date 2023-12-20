The Washington Post видалило зі своєї головної сторінки вкладку про війну в Україні

Редакція відомої американської газети The Washington Post без жодних пояснень вирішила прибрати зі свого сайту вкладку про російсько-українську війну.

The Washington Post вирішило продемонструвати “втому” від війни в Україні

Команда online.ua помітила, що журналісти американського видання видалили з головної сторінки свого сайту вкладку про російсько-українську війну 20 грудня — тобто це сталося на 664 день повномасштабного вторгнення РФ у нашу країну.

Вкладка “War in Ukraine” 22 місяці поспіль знаходилася між вкладками “Opinions” та “Style”, однак, як бачимо, її більше там немає.

Фото: скриншот

Примітно, що це відбулося за декілька годин після завершення підсумкової пресконференції глави держави Володимира Зеленського.

Поки редакція The Washington Post жодним чином не прокоментувала та не пояснила своє неочікуване рішення, особливо враховуючи той факт, що війна в Україні — найбільший конфлікт у світі за останні 80 років.

The Washington Post все одно не ігнорує тему російсько-української війни у своїх матеріалах

Попри це все, американська газета продовжує публікувати багато матеріалів, які стосуються подій у нашій країні, зокрема й ексклюзивних з важливою інсайдерською інформацією.

До прикладу, 20 грудня The Washington Post розкрило деталі таємних перемовин США та Японії щодо України у своїй новій статті.

Як виявилося, Джо Байден просить Токіо передати Києву ракети для ЗРК Patriot на тлі нових проблем з американською допомогою.

Також варто звернути увагу на те, що The Washington Post завжди активно публікує новини про війну в Україні у своїх соціальних мережах, а більшість інших іноземних ЗМІ не можуть цим похизуватися.