Китайская соцсеть TikTok заявила о возобновлении работы на территории США, поблагодарив за это новоизбранного президента Дональда Трампа.

Что известно о возобновлении работы TikTok в США

По договоренности с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе возобновления обслуживания, — говорится в сообщении администрации TikTok на странице X. Поделиться

Представители китайской соцсети выразили благодарность Дональду Трампу, который пообещал до этого отложить ограничение работы приложения.

Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не подвергаются штрафным санкциям, предоставляя TikTok более 170 млн американцев и позволяя процветать более 7 миллионам малых предприятий, — подчеркнули представители TikTok. Поделиться

TikTok

Они добавили, что будут работать с "президентом Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сберечь TikTok в Соединенных Штатах".

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Что известно об истории с блокировкой TikTok

19 января TikTok перестал работать на территории США, став недоступным для 170 млн пользователей в связи с вступлением в силу закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать собственную долю или попасть под запрет.

Приближенный к Трампу американский миллиардер Илон Маск подверг критике запрет, заявив, что это противоречит свободе слова.

Между тем, Трамп пообещал отложить решение о запрете TikTok в США.

По информации СМИ, в Трампе предлагают, что американское правительство получит 50% долю собственности в активах соцсети.