Китайская соцсеть TikTok заявила о возобновлении работы на территории США, поблагодарив за это новоизбранного президента Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Решение Трампа о возобновлении работы TikTok в США.
- TikTok утверждает, что работа будет продолжена с учетом ограничений и сотрудничества с поставщиками услуг.
- Илон Маск и другие критики высказались против блокировки TikTok, поддержав свободу слова.
- Новости о возобновлении работы TikTok появились после предложения Трампа об отсрочке запрета в США.
- СМИ сообщают, что возможно американское правительство получит долю в активах TikTok в связи с ситуацией.
Что известно о возобновлении работы TikTok в США
Представители китайской соцсети выразили благодарность Дональду Трампу, который пообещал до этого отложить ограничение работы приложения.
Они добавили, что будут работать с "президентом Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сберечь TikTok в Соединенных Штатах".
STATEMENT FROM TIKTOK:— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025
In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…
Что известно об истории с блокировкой TikTok
19 января TikTok перестал работать на территории США, став недоступным для 170 млн пользователей в связи с вступлением в силу закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать собственную долю или попасть под запрет.
Приближенный к Трампу американский миллиардер Илон Маск подверг критике запрет, заявив, что это противоречит свободе слова.
Между тем, Трамп пообещал отложить решение о запрете TikTok в США.
По информации СМИ, в Трампе предлагают, что американское правительство получит 50% долю собственности в активах соцсети.
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