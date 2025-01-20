TikTok поблагодарил Трампа за возобновление работы в США
Категория
Мир
Дата публикации

TikTok поблагодарил Трампа за возобновление работы в США

TikTok
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Источник:  online.ua

Китайская соцсеть TikTok заявила о возобновлении работы на территории США, поблагодарив за это новоизбранного президента Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Решение Трампа о возобновлении работы TikTok в США.
  • TikTok утверждает, что работа будет продолжена с учетом ограничений и сотрудничества с поставщиками услуг.
  • Илон Маск и другие критики высказались против блокировки TikTok, поддержав свободу слова.
  • Новости о возобновлении работы TikTok появились после предложения Трампа об отсрочке запрета в США.
  • СМИ сообщают, что возможно американское правительство получит долю в активах TikTok в связи с ситуацией.

Что известно о возобновлении работы TikTok в США

По договоренности с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе возобновления обслуживания, — говорится в сообщении администрации TikTok на странице X.

Представители китайской соцсети выразили благодарность Дональду Трампу, который пообещал до этого отложить ограничение работы приложения.

Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не подвергаются штрафным санкциям, предоставляя TikTok более 170 млн американцев и позволяя процветать более 7 миллионам малых предприятий, — подчеркнули представители TikTok.

TikTok возобновляет работу в США на фоне решения Трампа об отложении запрета
TikTok

Они добавили, что будут работать с "президентом Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сберечь TikTok в Соединенных Штатах".

Что известно об истории с блокировкой TikTok

19 января TikTok перестал работать на территории США, став недоступным для 170 млн пользователей в связи с вступлением в силу закона, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать собственную долю или попасть под запрет.

Приближенный к Трампу американский миллиардер Илон Маск подверг критике запрет, заявив, что это противоречит свободе слова.

Между тем, Трамп пообещал отложить решение о запрете TikTok в США.

По информации СМИ, в Трампе предлагают, что американское правительство получит 50% долю собственности в активах соцсети.

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