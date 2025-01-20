Китайська соцмережа TikTok заявила про відновлення роботи на території США, подякувавши за це новообраному президенту Дональду Трампу.
Головні тези:
- ТікТок відновив роботу в США та висловив подяку новообраному президенту Трампу за його рішення щодо обмежень.
- За домовленістю з постачальниками послуг, робота ТікТок відновлюється, забезпечуючи користувачам доступ до популярного застосунку.
- Рішення Трампа щодо відкладення заборони ТікТок в США, дозволяє соцмережі продовжити працювати.
Що відомо про відновлення роботи TikTok у США
Представники китайської соцмережі висловили вдячність Дональду Трампу, який до цього пообіцяв відкласти обмеження роботи застосунку.
Вони додали, що працюватимуть із "президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти TikTok у Сполучених Штатах".
STATEMENT FROM TIKTOK:— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025
In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…
Що відомо про історію з блокуванням TikTok
19 січня TikTok перестав працювати на території США, ставши недоступним для 170 млн користувачів у зв’язку із вступом в силу закону, який забов’язує китайську компанію ByteDance продати власну частку або потрапити під заборону.
Наближений до Трампа американський мільярдер Ілон Маск розкритикував заборону, заявивши, що це суперечить свободі слова.
Між тим Трамп пообіцяв відкласти рішення про заборону TikTok у США.
За інформацією ЗМІ, у Трампа пропонують, що американський уряд отримає 50% частку власності в активах соцмережі.
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