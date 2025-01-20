TikTok подякував Трампу за відновлення роботи у США
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TikTok подякував Трампу за відновлення роботи у США

TikTok
Джерело:  online.ua

Китайська соцмережа TikTok заявила про відновлення роботи на території США, подякувавши за це новообраному президенту Дональду Трампу. 

Головні тези:

  • ТікТок відновив роботу в США та висловив подяку новообраному президенту Трампу за його рішення щодо обмежень.
  • За домовленістю з постачальниками послуг, робота ТікТок відновлюється, забезпечуючи користувачам доступ до популярного застосунку.
  • Рішення Трампа щодо відкладення заборони ТікТок в США, дозволяє соцмережі продовжити працювати.

Що відомо про відновлення роботи TikTok у США

За домовленістю з нашими постачальниками послуг TikTok перебуває в процесі відновлення обслуговування, — зазначається у повідомленні адміністрації TikTok на сторінці в X.

Представники китайської соцмережі висловили вдячність Дональду Трампу, який до цього пообіцяв відкласти обмеження роботи застосунку.

Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зазнають штрафних санкцій, надаючи TikTok понад 170 млн американців і дозволяючи процвітати понад 7 мільйонам малих підприємств, — підкреслили представники TikTok.

TikTok відновлює роботу у США на тлі рішення Трампа про відкладення заборони
TikTok

Вони додали, що працюватимуть із "президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти TikTok у Сполучених Штатах".

Що відомо про історію з блокуванням TikTok

19 січня TikTok перестав працювати на території США, ставши недоступним для 170 млн користувачів у зв’язку із вступом в силу закону, який забов’язує китайську компанію ByteDance продати власну частку або потрапити під заборону.

Наближений до Трампа американський мільярдер Ілон Маск розкритикував заборону, заявивши, що це суперечить свободі слова.

Між тим Трамп пообіцяв відкласти рішення про заборону TikTok у США.

За інформацією ЗМІ, у Трампа пропонують, що американський уряд отримає 50% частку власності в активах соцмережі.

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