Китайська соцмережа TikTok заявила про відновлення роботи на території США, подякувавши за це новообраному президенту Дональду Трампу.

Що відомо про відновлення роботи TikTok у США

За домовленістю з нашими постачальниками послуг TikTok перебуває в процесі відновлення обслуговування, — зазначається у повідомленні адміністрації TikTok на сторінці в X. Поширити

Представники китайської соцмережі висловили вдячність Дональду Трампу, який до цього пообіцяв відкласти обмеження роботи застосунку.

Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зазнають штрафних санкцій, надаючи TikTok понад 170 млн американців і дозволяючи процвітати понад 7 мільйонам малих підприємств, — підкреслили представники TikTok. Поширити

TikTok

Вони додали, що працюватимуть із "президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти TikTok у Сполучених Штатах".

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Що відомо про історію з блокуванням TikTok

19 січня TikTok перестав працювати на території США, ставши недоступним для 170 млн користувачів у зв’язку із вступом в силу закону, який забов’язує китайську компанію ByteDance продати власну частку або потрапити під заборону.

Наближений до Трампа американський мільярдер Ілон Маск розкритикував заборону, заявивши, що це суперечить свободі слова.

Між тим Трамп пообіцяв відкласти рішення про заборону TikTok у США.

За інформацією ЗМІ, у Трампа пропонують, що американський уряд отримає 50% частку власності в активах соцмережі.