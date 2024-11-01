Украинское электронное приложение «Дія» было признано одним из лучших изобретений в мире по версии издания Time в 2024 году.

Что известно о признании "Дії" одной из лучших разработок в 2024 году

В частности, в рейтинге Time Best Inventions отмечено 200 инновационных разработок, которые меняют человеческую жизнь к лучшему.

Так, в этом году в категории Apps & Software авторы рейтинга оценили функцию брак онлайн, добавленную в приложение "Дія".

Это может показаться слишком строгим (austere) способом признаться в любви, но функцию разработали, чтобы помочь украинским парам, физически разведенным из-за вторжения России в страну, продлевать свою жизнь, — отмечают представители Time. Поделиться

“Дія”

Также в этой категории отметили проекты оптимизации работы в операционной для хирургов от EXeX ExperienceX, упрощение налоговой отчетности от Column Tax, борьбы с фейковыми фотографиями от Content Credentials и опции приложения Canva Magic.

Что известно о новых возможностях в "Дії"

Украина стала первой страной в мире, запустившей полный цикл бракосочетания в режиме онлайн. Теперь украинцы могут стать мужем и женой, пройдя все необходимые этапы в приложении “Дія”.

Парам больше не нужно никуда ездить и собирать документы. Достаточно сделать несколько кликов в “Дії”.

Расстояние больше не станет препятствием для украинцев, желающих заключить брак.

Украинки смогут в приложении решить вопрос с фамилией: оставить свой, взять мужа или сделать двойной.

Процесс бракосочетания через «Дію» занимает до 30 минут.

Сразу после процедуры появится электронное свидетельство, а бумажный документ впоследствии поступит по почте.