Украинское электронное приложение «Дія» было признано одним из лучших изобретений в мире по версии издания Time в 2024 году.
Главные тезисы
- Приложение “Дія” было включено в рейтинг Time Best Inventions 2024 из 200 инновационных разработок, в том числе благодаря функции брак онлайн.
- С помощью “Дії” украинцы могут пройти полный цикл бракосочетания онлайн, без необходимости ехать и собирать документы.
- Процесс бракосочетания через “Дію” занимает до 30 минут, после чего пользователи получают электронное свидетельство.
- Также в списке лучших разработок в категории Apps & Software отмечаются другие проекты, помогающие улучшить человеческую жизнь.
- Благодаря приложению “Дія” расстояние больше не является препятствием для украинцев, желающих вступить в брак, или решить вопрос с фамилией онлайн.
Что известно о признании "Дії" одной из лучших разработок в 2024 году
В частности, в рейтинге Time Best Inventions отмечено 200 инновационных разработок, которые меняют человеческую жизнь к лучшему.
Так, в этом году в категории Apps & Software авторы рейтинга оценили функцию брак онлайн, добавленную в приложение "Дія".
Также в этой категории отметили проекты оптимизации работы в операционной для хирургов от EXeX ExperienceX, упрощение налоговой отчетности от Column Tax, борьбы с фейковыми фотографиями от Content Credentials и опции приложения Canva Magic.
Что известно о новых возможностях в "Дії"
Украина стала первой страной в мире, запустившей полный цикл бракосочетания в режиме онлайн. Теперь украинцы могут стать мужем и женой, пройдя все необходимые этапы в приложении “Дія”.
Парам больше не нужно никуда ездить и собирать документы. Достаточно сделать несколько кликов в “Дії”.
Расстояние больше не станет препятствием для украинцев, желающих заключить брак.
Украинки смогут в приложении решить вопрос с фамилией: оставить свой, взять мужа или сделать двойной.
Процесс бракосочетания через «Дію» занимает до 30 минут.
Сразу после процедуры появится электронное свидетельство, а бумажный документ впоследствии поступит по почте.
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