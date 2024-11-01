Time признал "Дію" одним из лучших изобретений в 2024 году
Категория
Технологии
Дата публикации

Time признал "Дію" одним из лучших изобретений в 2024 году

"Дія"
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Источник:  TIME

Украинское электронное приложение «Дія» было признано одним из лучших изобретений в мире по версии издания Time в 2024 году.

Главные тезисы

  • Приложение “Дія” было включено в рейтинг Time Best Inventions 2024 из 200 инновационных разработок, в том числе благодаря функции брак онлайн.
  • С помощью “Дії” украинцы могут пройти полный цикл бракосочетания онлайн, без необходимости ехать и собирать документы.
  • Процесс бракосочетания через “Дію” занимает до 30 минут, после чего пользователи получают электронное свидетельство.
  • Также в списке лучших разработок в категории Apps & Software отмечаются другие проекты, помогающие улучшить человеческую жизнь.
  • Благодаря приложению “Дія” расстояние больше не является препятствием для украинцев, желающих вступить в брак, или решить вопрос с фамилией онлайн.

Что известно о признании "Дії" одной из лучших разработок в 2024 году

В частности, в рейтинге Time Best Inventions отмечено 200 инновационных разработок, которые меняют человеческую жизнь к лучшему.

Так, в этом году в категории Apps & Software авторы рейтинга оценили функцию брак онлайн, добавленную в приложение "Дія".

Это может показаться слишком строгим (austere) способом признаться в любви, но функцию разработали, чтобы помочь украинским парам, физически разведенным из-за вторжения России в страну, продлевать свою жизнь, — отмечают представители Time.

Приложение "Дія" признано одной из лучших разработок в 2024 году
“Дія”

Также в этой категории отметили проекты оптимизации работы в операционной для хирургов от EXeX ExperienceX, упрощение налоговой отчетности от Column Tax, борьбы с фейковыми фотографиями от Content Credentials и опции приложения Canva Magic. 

Что известно о новых возможностях в "Дії"

Украина стала первой страной в мире, запустившей полный цикл бракосочетания в режиме онлайн. Теперь украинцы могут стать мужем и женой, пройдя все необходимые этапы в приложении “Дія”.

Парам больше не нужно никуда ездить и собирать документы. Достаточно сделать несколько кликов в “Дії”.

Расстояние больше не станет препятствием для украинцев, желающих заключить брак.

Украинки смогут в приложении решить вопрос с фамилией: оставить свой, взять мужа или сделать двойной.

Процесс бракосочетания через «Дію» занимает до 30 минут. 

Сразу после процедуры появится электронное свидетельство, а бумажный документ впоследствии поступит по почте.

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