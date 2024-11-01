Time визнав "Дію" одним з найкращих винаходів у 2024 році
Категорія
Технології
Дата публікації

Time визнав "Дію" одним з найкращих винаходів у 2024 році

"Дія"
Джерело:  TIME

Український електронний застосунок «Дія» було визнано одним з накращих винаходів у світі за версією видання Time у 2024 році. 

Головні тези:

  • Український електронний застосунок «Дія» увійшов у список 200 найкращих винаходів у світі за версією журналу Time у 2024 році.
  • Функція шлюб онлайн у застосунку «Дія» допомагає українським парам одружуватись, незважаючи на фізичні відстані, зумовлені вторгненням Росії в Україну.
  • Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн завдяки застосунку «Дія». Процес одруження займає до 30 хвилин.
  • «Дія» дозволяє українцям швидко та зручно вирішувати питання з прізвищем під час шлюбу: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.
  • У рейтингу Time Best Inventions 2024 також відзначені інші проєкти, які полегшують життя людей, включаючи проєкти для хірургів, спрощення податкової звітності та боротьбу з фейковими фотографіями.

Що відомо про визнання "Дії" однією з накращих розробок у 2024 році

Зокрема, у рейтингу Time Best Inventions відзначено 200 іноваційних розробок, які змінюють людське життя на краще.

Так, у цьому році у категорії Apps & Software автори рейтингу оцінили функцію шлюб онлайн, яку було додано у застосунок “Дія”.

Це може здатися занадто суворим (austere) способом освідчитися в коханні, але функцію розробили, щоб допомогти українським парам, які фізично розлучені через вторгнення Росії в країну, продовжувати своє життя, — зазначають представники Time.

Застосунок “Дія” визнано однією з накращих розробок у 2024 році
“Дія”

Також у цій категорії відзначили проєкти оптимізації роботи в операційній для хірургів від EXeX ExperienceX, спрощення податкової звітності від Column Tax, боротьби з фейковими фотографіями від Content Credentials й опції застосунку Canva Magic. 

Що відомо про нові можливості у “Дії”

Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн. Тепер українці можуть стати чоловіком та дружиною, пройшовши всі необхідні етапи у застосунку «Дія».

Парам більше не потрібно нікуди їздити та збирати документи. Достатньо зробити декілька кліків у «Дії».

Відстань більше не стане перешкодою для українців, які хочуть укласти шлюб.

Українки зможуть у застосунку розв'язати питання з прізвищем: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.

Процес одруження через «Дію» займає до 30 хвилин. 

Одразу після процедури з’явиться електронне свідоцтво, а паперовий документ згодом надійде поштою.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський презентував застосунок "Мрія" для школярів та батьків – що це таке
Зеленський презентував застосунок "Мрія" для школярів та батьків – що це таке
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Застосунок Резерв+ отримає нові функції. Що відомо
Резерв+
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Застосунок Армія+. За місяць військові ЗСУ подали майже 90 тис рапортів
Міністерство оборони України
Армія+

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?