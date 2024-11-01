Український електронний застосунок «Дія» було визнано одним з накращих винаходів у світі за версією видання Time у 2024 році.
Головні тези:
- Український електронний застосунок «Дія» увійшов у список 200 найкращих винаходів у світі за версією журналу Time у 2024 році.
- Функція шлюб онлайн у застосунку «Дія» допомагає українським парам одружуватись, незважаючи на фізичні відстані, зумовлені вторгненням Росії в Україну.
- Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн завдяки застосунку «Дія». Процес одруження займає до 30 хвилин.
- «Дія» дозволяє українцям швидко та зручно вирішувати питання з прізвищем під час шлюбу: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.
- У рейтингу Time Best Inventions 2024 також відзначені інші проєкти, які полегшують життя людей, включаючи проєкти для хірургів, спрощення податкової звітності та боротьбу з фейковими фотографіями.
Що відомо про визнання "Дії" однією з накращих розробок у 2024 році
Зокрема, у рейтингу Time Best Inventions відзначено 200 іноваційних розробок, які змінюють людське життя на краще.
Так, у цьому році у категорії Apps & Software автори рейтингу оцінили функцію шлюб онлайн, яку було додано у застосунок “Дія”.
Також у цій категорії відзначили проєкти оптимізації роботи в операційній для хірургів від EXeX ExperienceX, спрощення податкової звітності від Column Tax, боротьби з фейковими фотографіями від Content Credentials й опції застосунку Canva Magic.
Що відомо про нові можливості у “Дії”
Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн. Тепер українці можуть стати чоловіком та дружиною, пройшовши всі необхідні етапи у застосунку «Дія».
Парам більше не потрібно нікуди їздити та збирати документи. Достатньо зробити декілька кліків у «Дії».
Відстань більше не стане перешкодою для українців, які хочуть укласти шлюб.
Українки зможуть у застосунку розв'язати питання з прізвищем: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.
Процес одруження через «Дію» займає до 30 хвилин.
Одразу після процедури з’явиться електронне свідоцтво, а паперовий документ згодом надійде поштою.
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