Український електронний застосунок «Дія» було визнано одним з накращих винаходів у світі за версією видання Time у 2024 році.

Що відомо про визнання "Дії" однією з накращих розробок у 2024 році

Зокрема, у рейтингу Time Best Inventions відзначено 200 іноваційних розробок, які змінюють людське життя на краще.

Так, у цьому році у категорії Apps & Software автори рейтингу оцінили функцію шлюб онлайн, яку було додано у застосунок “Дія”.

Це може здатися занадто суворим (austere) способом освідчитися в коханні, але функцію розробили, щоб допомогти українським парам, які фізично розлучені через вторгнення Росії в країну, продовжувати своє життя, — зазначають представники Time. Поширити

“Дія”

Також у цій категорії відзначили проєкти оптимізації роботи в операційній для хірургів від EXeX ExperienceX, спрощення податкової звітності від Column Tax, боротьби з фейковими фотографіями від Content Credentials й опції застосунку Canva Magic.

Що відомо про нові можливості у “Дії”

Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн. Тепер українці можуть стати чоловіком та дружиною, пройшовши всі необхідні етапи у застосунку «Дія».

Парам більше не потрібно нікуди їздити та збирати документи. Достатньо зробити декілька кліків у «Дії».

Відстань більше не стане перешкодою для українців, які хочуть укласти шлюб.

Українки зможуть у застосунку розв'язати питання з прізвищем: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.

Процес одруження через «Дію» займає до 30 хвилин.

Одразу після процедури з’явиться електронне свідоцтво, а паперовий документ згодом надійде поштою.