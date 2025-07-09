"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников в Антарктиде — забавное видео

Украинских полярников на станцию "Академик Вернадский" после пингвина в гости пришел тюлень Веделла.

"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников

Об этом говорится в видео Национального антарктического научного центра в Фейсбуке.

По словам ученых, он сделал "боевой грим" из снега и стремительно плашмя приближался к станции.

Потом, правда, прилег отдохнуть (или хотел усыпить бдительность украинских исследователей).

После таких двух визитов даже не знаем, кого ожидать дальше. Поделиться

Тюлени Ведделла обычно держатся в водах Антарктики круглогодично и хорошо приспособлены к ориентированию под льдом даже в зимней тьме.

Весной (это когда в Украине осень) в окрестностях станции собираются беременные самки и рожают маленьких "ведделят". Их замечательные фото ежегодно можно увидеть на странице Национального антарктического научного центра, а для первого тюленя полярники обычно проводят конкурс по выбору имени.

Взрослые Ведделлы любят лакомиться антарктическими рыбами, кальмарами, крилем. Охотятся преимущественно ночью, под льдом, а днем вылеживаются на берегах каменистых островов, часто на снегу.