"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников в Антарктиде — забавное видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников в Антарктиде — забавное видео

Национальный антарктический научный центр
тюлень
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Украинских полярников на станцию "Академик Вернадский" после пингвина в гости пришел тюлень Веделла.

Главные тезисы

  • Тюлень-десантник посетил украинских полярников на станцию “Академик Вернадский” в Антарктиде, вызвав удивление и восторг.
  • Тюлени Ведделла успешно приспособлены к жизни под льдом и водами Антарктики, охотясь ночью и отдыхая днем на берегу каменистых островов.

"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников

Об этом говорится в видео Национального антарктического научного центра в Фейсбуке.

По словам ученых, он сделал "боевой грим" из снега и стремительно плашмя приближался к станции.

Потом, правда, прилег отдохнуть (или хотел усыпить бдительность украинских исследователей).

После таких двух визитов даже не знаем, кого ожидать дальше.

Тюлени Ведделла обычно держатся в водах Антарктики круглогодично и хорошо приспособлены к ориентированию под льдом даже в зимней тьме.

Весной (это когда в Украине осень) в окрестностях станции собираются беременные самки и рожают маленьких "ведделят". Их замечательные фото ежегодно можно увидеть на странице Национального антарктического научного центра, а для первого тюленя полярники обычно проводят конкурс по выбору имени.

Взрослые Ведделлы любят лакомиться антарктическими рыбами, кальмарами, крилем. Охотятся преимущественно ночью, под льдом, а днем вылеживаются на берегах каменистых островов, часто на снегу.

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