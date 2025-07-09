"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников в Антарктиде — забавное видео

Украинских полярников на станцию "Академик Вернадский" после пингвина в гости пришел тюлень Веделла.
Главные тезисы
- Тюлень-десантник посетил украинских полярников на станцию “Академик Вернадский” в Антарктиде, вызвав удивление и восторг.
- Тюлени Ведделла успешно приспособлены к жизни под льдом и водами Антарктики, охотясь ночью и отдыхая днем на берегу каменистых островов.
"Тюлень-десантник" посетил станцию украинских полярников
Об этом говорится в видео Национального антарктического научного центра в Фейсбуке.
По словам ученых, он сделал "боевой грим" из снега и стремительно плашмя приближался к станции.
Потом, правда, прилег отдохнуть (или хотел усыпить бдительность украинских исследователей).
Тюлени Ведделла обычно держатся в водах Антарктики круглогодично и хорошо приспособлены к ориентированию под льдом даже в зимней тьме.
Весной (это когда в Украине осень) в окрестностях станции собираются беременные самки и рожают маленьких "ведделят". Их замечательные фото ежегодно можно увидеть на странице Национального антарктического научного центра, а для первого тюленя полярники обычно проводят конкурс по выбору имени.
Взрослые Ведделлы любят лакомиться антарктическими рыбами, кальмарами, крилем. Охотятся преимущественно ночью, под льдом, а днем вылеживаются на берегах каменистых островов, часто на снегу.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-