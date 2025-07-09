"Тюлень-десантник" завітав на станцію українських полярників у Антарктиді — кумедне відео

До українських полярників на станцію “Академік Вернадський” після пінгвіна у гості завітав тюлень Веделла.
Головні тези:
- Тюлень-десантник здивував українських полярників, відвідавши станцію у Антарктиді.
- Тюлені Ведделла гарно пристосовані до життя під кригою та водами Антарктики.
- Дорослі тюлені люблять ласувати антарктичними рибами, кальмарами та крилем, полюють вночі під кригою.
"Тюлень-десантник" завітав на станцію українських полярників
Про це йдеться у відео Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці.
За словами науковців, він зробив “бойовий грим” зі снігу і стрімко плазом наближався до станції.
Потім, щоправда, приліг відпочити (або ж хотів приспати пильність українських дослідників).
Тюлені Ведделла зазвичай тримаються у водах Антарктики цілий рік і гарно пристосовані до орієнтування під кригою навіть в зимовій темряві.
Навесні (це коли в Україні осінь) в околицях станції збираються вагітні самиці й народжують маленьких “ведделлят”. Їхні чудові фото щороку можна побачити на сторінці Національного антарктичного наукового центру, а для першого тюленятка полярники зазвичай проводять конкурс з вибору імені.
Дорослі Ведделли люблять ласувати антарктичними рибами, кальмарами, крилем. Полюють переважно вночі, під кригою, а вдень вилежуються на берегах кам’янистих островів, часто на снігу.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-