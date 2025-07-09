"Тюлень-десантник" завітав на станцію українських полярників у Антарктиді — кумедне відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Тюлень-десантник" завітав на станцію українських полярників у Антарктиді — кумедне відео

Національний антарктичний науковий центр
тюлень

До українських полярників на станцію “Академік Вернадський” після пінгвіна у гості завітав тюлень Веделла.

Головні тези:

  • Тюлень-десантник здивував українських полярників, відвідавши станцію у Антарктиді.
  • Тюлені Ведделла гарно пристосовані до життя під кригою та водами Антарктики.
  • Дорослі тюлені люблять ласувати антарктичними рибами, кальмарами та крилем, полюють вночі під кригою.

"Тюлень-десантник" завітав на станцію українських полярників

Про це йдеться у відео Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці.

За словами науковців, він зробив “бойовий грим” зі снігу і стрімко плазом наближався до станції.

Потім, щоправда, приліг відпочити (або ж хотів приспати пильність українських дослідників).

Після таких двох візитів поспіль навіть і не знаємо, кого очікувати далі. Загін морських котиків чи сивку-снайпера.

Тюлені Ведделла зазвичай тримаються у водах Антарктики цілий рік і гарно пристосовані до орієнтування під кригою навіть в зимовій темряві.

Навесні (це коли в Україні осінь) в околицях станції збираються вагітні самиці й народжують маленьких “ведделлят”. Їхні чудові фото щороку можна побачити на сторінці Національного антарктичного наукового центру, а для першого тюленятка полярники зазвичай проводять конкурс з вибору імені.

Дорослі Ведделли люблять ласувати антарктичними рибами, кальмарами, крилем. Полюють переважно вночі, під кригою, а вдень вилежуються на берегах кам’янистих островів, часто на снігу.

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