Тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф" уже в сети — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф" уже в сети — видео

"Мавка. Настоящий миф" - что известно о фильме
Читати українською
Источник:  online.ua

Авторы нового украинского романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф" наконец-то показали долгожданный тизер, позволяющий познакомиться с миром волшебных существ.

Главные тезисы

  • Новая история о запретной любви поразит украинских зрителей.
  • Узнайте, почему Мавке придется бороться за своего избранника.

"Мавка. Настоящий миф" — что известно о фильме

В центре сюжета — уже знакомая украинцам история любви Мавки. Однако в этот раз ее любовным интересом является Лукьян.

Главные роли достались Арине Бочаровой и Ивану Довженко.

По словам авторов проекта, съемки фильма проходили в Голосеевском лесу, на Жуковом острове, в Коростышевском каньоне со специально построенным водопадом, в музее Пирогово и в одном из киевских бассейнов для подводного плавания.

Более того, были даже случаи, когда творческая группа работала в воде, снимая на понтонах или лодках, при низкой температуре.

В общем, речь идет об истории запрещенной любви.

Главная героиня влюбляется в биолога Лукьяна, вместо того чтобы погубить его в таинственном лесном Темном озере.

Но жительницы озера, малки и русалки не готовы так легко отпустить свою добычу. Они готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне, а Лукьян достался им.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Леди Гага получила роль в продолжении культового фильма
Леди Гага снова на больших экранах
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Легендарный Нолан оценил фильм "Крушащая машина" с Александром Усиком
Нолану действительно понравился фильм "Крушащая машина"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский фильм "Антарктида" бьет рекорды в прокате
"Антарктида"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?