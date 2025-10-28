Тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф" уже в сети — видео

Авторы нового украинского романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф" наконец-то показали долгожданный тизер, позволяющий познакомиться с миром волшебных существ.
Главные тезисы
- Новая история о запретной любви поразит украинских зрителей.
- Узнайте, почему Мавке придется бороться за своего избранника.
"Мавка. Настоящий миф" — что известно о фильме
В центре сюжета — уже знакомая украинцам история любви Мавки. Однако в этот раз ее любовным интересом является Лукьян.
Главные роли достались Арине Бочаровой и Ивану Довженко.
По словам авторов проекта, съемки фильма проходили в Голосеевском лесу, на Жуковом острове, в Коростышевском каньоне со специально построенным водопадом, в музее Пирогово и в одном из киевских бассейнов для подводного плавания.
Более того, были даже случаи, когда творческая группа работала в воде, снимая на понтонах или лодках, при низкой температуре.
В общем, речь идет об истории запрещенной любви.
Главная героиня влюбляется в биолога Лукьяна, вместо того чтобы погубить его в таинственном лесном Темном озере.
