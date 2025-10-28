Тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф" уже в сети — видео

"Мавка. Настоящий миф" — что известно о фильме

В центре сюжета — уже знакомая украинцам история любви Мавки. Однако в этот раз ее любовным интересом является Лукьян.

Главные роли достались Арине Бочаровой и Ивану Довженко.

По словам авторов проекта, съемки фильма проходили в Голосеевском лесу, на Жуковом острове, в Коростышевском каньоне со специально построенным водопадом, в музее Пирогово и в одном из киевских бассейнов для подводного плавания.

Более того, были даже случаи, когда творческая группа работала в воде, снимая на понтонах или лодках, при низкой температуре.

В общем, речь идет об истории запрещенной любви.

Главная героиня влюбляется в биолога Лукьяна, вместо того чтобы погубить его в таинственном лесном Темном озере.