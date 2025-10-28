Тизер українського фентезі "Мавка. Справжній міф" уже в мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Тизер українського фентезі "Мавка. Справжній міф" уже в мережі — відео

"Мавка. Справжній міф" - що відомо про фільм
Джерело:  online.ua

Автори нового українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф" нарешті показали довгоочікуваний тизер, який дає можливість познайомитися зі світом чарівних істот: як добрих, так і лихих.

Головні тези:

  • Нова історія про заборонене кохання вразить українських глядачів.
  • Дізнайтеся, чому Мавці доведеться битися за свого обранця.

"Мавка. Справжній міф" - що відомо про фільм

У центрі сюжету - уже знайома українцям історія кохання Мавки. Однак цього разу її любовним інтересом є Лук’ян.

Головні ролі дісталися Аріні Бочаровій та Івану Довженку.

За словами авторів проєкту, зйомки фільму відбувалися у Голосіївському лісі, на Жуковому острові, у Коростишівському каньйоні зі спеціально побудованим водоспадом, у музеї Пирогів та в одному з київських басейнів для підводного плавання.

Ба більше, були навіть випадки, коли творча група працювала у воді, знімаючи на понтонах чи човнах, за низької температури.

Загалом йдеться про історію забороненого кохання.

Головна героїня закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері.

Але мешканки озера, мавки та русалки, не готові так легко відпустити свою здобич. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні, а Лук’ян дістався їм.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Леді Гага отримала роль у продовженні культового фільму
Леді Гага знову на великих екранах
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком
Нолан
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Український фільм "Антарктида" б'є рекорди у прокаті
"Антарктида"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?