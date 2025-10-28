Тизер українського фентезі "Мавка. Справжній міф" уже в мережі — відео

Автори нового українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф" нарешті показали довгоочікуваний тизер, який дає можливість познайомитися зі світом чарівних істот: як добрих, так і лихих.

"Мавка. Справжній міф" - що відомо про фільм

У центрі сюжету - уже знайома українцям історія кохання Мавки. Однак цього разу її любовним інтересом є Лук’ян.

Головні ролі дісталися Аріні Бочаровій та Івану Довженку.

За словами авторів проєкту, зйомки фільму відбувалися у Голосіївському лісі, на Жуковому острові, у Коростишівському каньйоні зі спеціально побудованим водоспадом, у музеї Пирогів та в одному з київських басейнів для підводного плавання.

Ба більше, були навіть випадки, коли творча група працювала у воді, знімаючи на понтонах чи човнах, за низької температури.

Загалом йдеться про історію забороненого кохання.

Головна героїня закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері.