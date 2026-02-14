"Только Россия могла сделать это". Британия подтвердила отравление Навального редким токсином
"Только Россия могла сделать это". Британия подтвердила отравление Навального редким токсином

Британия, Швеция, Германия, Франция и Нидерланды заявили, что в образцах тканей тела российского оппозиционного политика Алексея Навального был обнаружен яд.

Главные тезисы

  • Британия и партнеры обнаружили редкий токсин в тканях Навального, подтверждая отравление оппозиционного политика.
  • Россия имела средства и мотивацию для применения эпибатидина, содержащегося в коже эквадорских лягушек, против Навального в Сибири.

Россия отравила Навального — выводы Британии и стран-партнерок

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Через два года после того, как Мюнхенская конференция безопасности была шокирована новостью о смерти ведущего российского оппозиционного деятеля, последовательная совместная работа подтвердила с помощью лабораторных исследований, что смертельный токсин, обнаруженный в коже эквадорских лягушек (эпибатидин), был обнаружен в образцах. его смерти.

Отмечается, что только у России были средства, мотив и возможность применить этот смертельный токсин против Навального во время его содержания в исправительной колонии в Сибири.

И мы считаем ее (Россию — ред.) ответственной за его смерть.

Эпибатидин содержится в организме эквадорских лягушек, встречающихся в природе в Южной Америке. В неволе лягушки не производят этот токсин, и его нельзя встретить в России.

Нет никакого объяснения его присутствия в организме Навального. Россия нагло разработала и применила этот яд, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия.

Британия проинформировала Организацию по запрету химического оружия о вопиющем нарушении Россией Конвенции о запрете химического оружия.

Вместе с партнерами Великобритания будет продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия.

