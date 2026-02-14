Британия, Швеция, Германия, Франция и Нидерланды заявили, что в образцах тканей тела российского оппозиционного политика Алексея Навального был обнаружен яд.
Главные тезисы
- Британия и партнеры обнаружили редкий токсин в тканях Навального, подтверждая отравление оппозиционного политика.
- Россия имела средства и мотивацию для применения эпибатидина, содержащегося в коже эквадорских лягушек, против Навального в Сибири.
Россия отравила Навального — выводы Британии и стран-партнерок
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Отмечается, что только у России были средства, мотив и возможность применить этот смертельный токсин против Навального во время его содержания в исправительной колонии в Сибири.
И мы считаем ее (Россию — ред.) ответственной за его смерть.
Эпибатидин содержится в организме эквадорских лягушек, встречающихся в природе в Южной Америке. В неволе лягушки не производят этот токсин, и его нельзя встретить в России.
Британия проинформировала Организацию по запрету химического оружия о вопиющем нарушении Россией Конвенции о запрете химического оружия.
Вместе с партнерами Великобритания будет продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия.
