Британия, Швеция, Германия, Франция и Нидерланды заявили, что в образцах тканей тела российского оппозиционного политика Алексея Навального был обнаружен яд.

Россия отравила Навального — выводы Британии и стран-партнерок

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Через два года после того, как Мюнхенская конференция безопасности была шокирована новостью о смерти ведущего российского оппозиционного деятеля, последовательная совместная работа подтвердила с помощью лабораторных исследований, что смертельный токсин, обнаруженный в коже эквадорских лягушек (эпибатидин), был обнаружен в образцах. его смерти. Поделиться

Отмечается, что только у России были средства, мотив и возможность применить этот смертельный токсин против Навального во время его содержания в исправительной колонии в Сибири.

И мы считаем ее (Россию — ред.) ответственной за его смерть.

Эпибатидин содержится в организме эквадорских лягушек, встречающихся в природе в Южной Америке. В неволе лягушки не производят этот токсин, и его нельзя встретить в России.

Нет никакого объяснения его присутствия в организме Навального. Россия нагло разработала и применила этот яд, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия. Поделиться

Британия проинформировала Организацию по запрету химического оружия о вопиющем нарушении Россией Конвенции о запрете химического оружия.