"Тільки Росія могла зробити це". Британія підтвердила отруєння Навального рідкісним токсином
"Тільки Росія могла зробити це". Британія підтвердила отруєння Навального рідкісним токсином

Уряд Великої Британії
Навальний
Read in English

Британія, Швеція, Німеччина, Франція та Нідерланди заявили, що у зразках тканин тіла російського опозиційного політика Олексія Навального була знайдена отрута.

Головні тези:

  • У лабораторних дослідженнях підтверджено наявність смертельного токсину у тканинах тіла Олексія Навального.
  • Росія мала засоби та можливість застосувати рідкісний токсин проти Навального у відомстві в Сибіру.

Росія отруїла Навального — висновки Британії та країн-партнерок

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Через два роки після того, як Мюнхенська безпекова конференція була шокована новиною про смерть провідного російського опозиційного діяча, послідовна спільна робота підтвердила за допомогою лабораторних досліджень, що смертельний токсин, виявлений у шкірі еквадорських жаб (епібатидин), був виявлений у зразках тканин тіла Олексія Навального і, найімовірніше, призвів до його смерті.

Зазначається, що лише Росія мала засоби, мотив і можливість застосувати цей смертельний токсин проти Навального під час його тримання у виправній колонії в Сибіру.

І ми вважаємо її (Росію – ред.) відповідальною за його смерть.

Епібатидин міститься в організмі еквадорських жаб, які зустрічаються у природі в Південній Америці. У неволі жаби не виробляють цей токсин, і його не можна зустріти у Росії.

Немає жодного пояснення його присутності в організмі Навального. Росія нахабно розробила та застосувала цю отруту, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Британія проінформувала Організацію із заборони хімічної зброї про кричуще порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї.

Разом з партнерами Велика Британія продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності за її дії.

