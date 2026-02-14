"Тільки Росія могла зробити це". Британія підтвердила отруєння Навального рідкісним токсином

Британія, Швеція, Німеччина, Франція та Нідерланди заявили, що у зразках тканин тіла російського опозиційного політика Олексія Навального була знайдена отрута.
Головні тези:
- У лабораторних дослідженнях підтверджено наявність смертельного токсину у тканинах тіла Олексія Навального.
- Росія мала засоби та можливість застосувати рідкісний токсин проти Навального у відомстві в Сибіру.
Росія отруїла Навального — висновки Британії та країн-партнерок
Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті британського уряду.
Зазначається, що лише Росія мала засоби, мотив і можливість застосувати цей смертельний токсин проти Навального під час його тримання у виправній колонії в Сибіру.
І ми вважаємо її (Росію – ред.) відповідальною за його смерть.
Епібатидин міститься в організмі еквадорських жаб, які зустрічаються у природі в Південній Америці. У неволі жаби не виробляють цей токсин, і його не можна зустріти у Росії.
Британія проінформувала Організацію із заборони хімічної зброї про кричуще порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї.
Разом з партнерами Велика Британія продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності за її дії.
