Том Хиддлстон заинтриговал "грандиозным" возвращением Локи

Известный голливудский актер и продюсер Том Хиддлстон намекнул на "грандиозное" возвращение к роли бога обмана Локи в будущем фильме студии Marvel "Мстители: Судный день" или "Мстители: Схождение Доктора Дума" (Avengers: Doomsday).
Главные тезисы
- Том Хиддлстон никогда не скрывал, что обожает своего персонажа.
- Локи эволюционировал от злодея до многогранного антагониста.
Локи вернется на большие экраны?
По словам Тома Хиддлстона, в этот раз речь идет о чем-то по-настоящему грандиозном.
Что важно понимать, последний раз Локи появлялся во втором сезоне своего сериала, который выходит на платформе Disney+ — это произошло еще 2 года назад.
Время проходило, и Локи трансформировался в сложного и неоднозначно протагониста в следующих фильмах и сериалах студии Marvel.
