Том Хиддлстон заинтриговал "грандиозным" возвращением Локи

Известный голливудский актер и продюсер Том Хиддлстон намекнул на "грандиозное" возвращение к роли бога обмана Локи в будущем фильме студии Marvel "Мстители: Судный день" или "Мстители: Схождение Доктора Дума" (Avengers: Doomsday).

Локи вернется на большие экраны?

По словам Тома Хиддлстона, в этот раз речь идет о чем-то по-настоящему грандиозном.

Центральная идея истории совершенно блестящая и стала для меня полной неожиданностью, когда я впервые прочел сценарий. Подобного раньше действительно не делали, — рассказал звездный актер, однако детали раскрывать не захотел. Поделиться

Что важно понимать, последний раз Локи появлялся во втором сезоне своего сериала, который выходит на платформе Disney+ — это произошло еще 2 года назад.

Сначала персонаж был представлен как противник Тора в фильме "Тор" 2011 года, а затем — как враг команды супергероев в картине "Мстители" 2012 года. Поделиться

Время проходило, и Локи трансформировался в сложного и неоднозначно протагониста в следующих фильмах и сериалах студии Marvel.