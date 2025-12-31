Том Хиддлстон заинтриговал "грандиозным" возвращением Локи
Категория
Культура
Дата публикации

Том Хиддлстон заинтриговал "грандиозным" возвращением Локи

Локи вернется на большие экраны?
Читати українською
Источник:  The Independent

Известный голливудский актер и продюсер Том Хиддлстон намекнул на "грандиозное" возвращение к роли бога обмана Локи в будущем фильме студии Marvel "Мстители: Судный день" или "Мстители: Схождение Доктора Дума" (Avengers: Doomsday).

Главные тезисы

  • Том Хиддлстон никогда не скрывал, что обожает своего персонажа.
  • Локи эволюционировал от злодея до многогранного антагониста.

Локи вернется на большие экраны?

По словам Тома Хиддлстона, в этот раз речь идет о чем-то по-настоящему грандиозном.

Центральная идея истории совершенно блестящая и стала для меня полной неожиданностью, когда я впервые прочел сценарий. Подобного раньше действительно не делали, — рассказал звездный актер, однако детали раскрывать не захотел.

Что важно понимать, последний раз Локи появлялся во втором сезоне своего сериала, который выходит на платформе Disney+ — это произошло еще 2 года назад.

Сначала персонаж был представлен как противник Тора в фильме "Тор" 2011 года, а затем — как враг команды супергероев в картине "Мстители" 2012 года.

Время проходило, и Локи трансформировался в сложного и неоднозначно протагониста в следующих фильмах и сериалах студии Marvel.

Этот путь завершился тем, что в финале второго сезона сериала он стал неохотным хранителем мультивселенной.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ШИ от ElevenLabs будет разговаривать голосами звезд Голливуда
Что известно об ElevenLabs
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп высмеял убитого голливудского режиссера Райнера
Трамп снова спровоцировал громкий скандал

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?