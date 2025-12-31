Том Гіддлстон заінтригував "грандіозним" поверненням Локі

Відомий голлівудський актор і продюсер Том Гіддлстон натякнув на "грандіозне" повернення до ролі бога обману Локі в майбутньому фільмі студії Marvel "Месники: Судний день" або "Месники: Сходження Доктора Дума" (Avengers: Doomsday).

Локі повернуться на великі екрани?

За словами Тома Гіддлстона, цього разу йдеться про дещо по-справжньому грандіозне.

Центральна ідея історії абсолютно блискуча і стала для мене повною несподіванкою, коли я вперше прочитав сценарій. Подібного раніше справді не робили, — розповів зірковий актор, однак деталі розкривати не захотів. Поширити

Що важливо розуміти, востаннє Локі з'являвся в другому сезоні свого серіалу, що виходить на платформі Disney+ — це сталося ще 2 роки тому.

Спочатку персонаж був представлений як противник Тора у фільмі "Тор" 2011 року, а потім — як ворог команди супергероїв у картині "Месники" 2012 року. Поширити

Час минав, і Локі трансформувався в складного та неоднозначно протагоніста в наступних фільмах і серіалах студії Marvel.