После детального анализа российских пропагандистских СМИ исследовательско-аналитическая группа InfoLight․UA выделила 40 украинских публичных лиц, наиболее часто цитируемых вражескими медиа.
Главные тезисы
- Анализ InfoLight․UA выявил, что российские СМИ часто цитируют Олега Соскина, Сергея Кривоноса, Олега Старикова, Марьяну Безуглую и Игоря Лапина.
- Вражеская пропаганда использует манипуляции, чтобы исказить заявления украинских публичных лиц.
- В ТОП 40 вошли публичные лица, часто критикующие украинское военное командование или делающие провокационные заявления.
Какие украинские ньюзмейкеры чаще всего упоминаются в росСМИ
Для исследования выбрали 5 наиболее посещаемых сайтов страны-агрессорки РФ с общим охватом — 498 миллионов читателей. В общей сложности удалось проанализировать 27 500 новостей в период с 26 мая по 25 июня.
Следует обратить внимание на то, что в первую пятерку рейтинга попали:
Олег Соскин,
Сергей Кривонос,
Олег Стариков,
Марьяна Безуглая,
Игорь Лапин.
Кроме того, указано, что Сергей Кривонос попадает в российские новости, поскольку является острым критиком действующей власти.
Что касается Олега Старикова, то он крайне противоречивая персона, ведь де-факто неизвестен в Украине и делает разные провокационные заявления, к примеру — о приближении генеральной битвы российско-украинской войны.
Ни для кого не секрет, что Марьяна Безуглая очень часто критикует военное командование Украины, и из-за своих скандальных заявлений часто упоминается в росСМИ.
Со всеми участниками рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
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