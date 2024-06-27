ТОП 40. Кого из публичных украинцев цитирует роспропаганда
Категория
Украина
Дата публикации

ТОП 40. Кого из публичных украинцев цитирует роспропаганда

Соскин, Безуглая, Кривонос
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Источник:  InfoLight․UA

После детального анализа российских пропагандистских СМИ исследовательско-аналитическая группа InfoLight․UA выделила 40 украинских публичных лиц, наиболее часто цитируемых вражескими медиа.

Главные тезисы

  • Анализ InfoLight․UA выявил, что российские СМИ часто цитируют Олега Соскина, Сергея Кривоноса, Олега Старикова, Марьяну Безуглую и Игоря Лапина.
  • Вражеская пропаганда использует манипуляции, чтобы исказить заявления украинских публичных лиц.
  • В ТОП 40 вошли публичные лица, часто критикующие украинское военное командование или делающие провокационные заявления.

Какие украинские ньюзмейкеры чаще всего упоминаются в росСМИ

Для исследования выбрали 5 наиболее посещаемых сайтов страны-агрессорки РФ с общим охватом — 498 миллионов читателей. В общей сложности удалось проанализировать 27 500 новостей в период с 26 мая по 25 июня.

Анализируя новость, мы смотрели, как то или иное заявление украинского публичного лица использует российская пропаганда. В большинстве случаев происходит какое-то манипулирование, например, заявление о проблемах в энергетике подается с заголовком "Украина не избежать постоянных отключений в ближайшие 10 лет", — объясняет команда INFOlight.ua.

Следует обратить внимание на то, что в первую пятерку рейтинга попали:

  1. Олег Соскин,

  2. Сергей Кривонос,

  3. Олег Стариков,

  4. Марьяна Безуглая,

  5. Игорь Лапин.

Фото: infolight.in.ua

Соскин — бесспорный любимец российской пропаганды и, предполагаем, поскольку он, вероятно, не находится в Украине, он может согласовывать свои заявления с теми, кто их распространяет (сразу подчеркиваем, что мы делаем предположения, а не обвинения — нарративы публичных лиц могут совпадать с российской пропагандой совершенно случайно и наши утверждения не должны быть основанием для обвинения нас в клевете), — отмечает пресс-служба группы.

Кроме того, указано, что Сергей Кривонос попадает в российские новости, поскольку является острым критиком действующей власти.

Что касается Олега Старикова, то он крайне противоречивая персона, ведь де-факто неизвестен в Украине и делает разные провокационные заявления, к примеру — о приближении генеральной битвы российско-украинской войны.

Ни для кого не секрет, что Марьяна Безуглая очень часто критикует военное командование Украины, и из-за своих скандальных заявлений часто упоминается в росСМИ.

Игорь Лапин — украинский юрист, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, военный в отставке. Один из лидеров украинского сегмента YouTube по количеству и охвату видео, остро критикующих фактически все, что связано с решениями военно-политического руководства страны, — отмечает InfoLight․UA.

Фото: infolight.in.ua

Со всеми участниками рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

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