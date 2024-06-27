ТОП 40. Кого з публічних українців цитує роспропаганда

Після детального аналізу російських пропагандистських ЗМІ дослідницько-аналітична група InfoLight․UA виділила 40 українських публічних осіб, які найчастіше цитуються ворожими медіа.
Головні тези:
- Аналітики виявили, що російські ЗМІ часто цитують Олега Соскіна, Сергія Кривоноса, Олега Старікова, Мар'яну Безуглу та Ігоря Лапіна.
- Ворожа пропаганда використовує маніпуляції, щоб спотворити заяви українських публічних осіб.
- У ТОП 40 увійшли публічні особи, які часто критикують українське військове командування або роблять провокативні заяви.
Які українські ньюзмейкери найчастіше згадуються у росЗМІ
Для дослідження обрали 5 найбільш відвідуваних сайтів країни-агресорки РФ з загальним охопленням — 498 мільйонів читачів. Загалом вдалося проаналізувати 27 500 новин в період 26 травня по 25 червня.
Варто звернути увагу на те, що у першу п’ятірку рейтингу потрапили:
Олег Соскін,
Сергій Кривонос,
Олег Старіков,
Мар’яна Безугла,
Ігор Лапін.
Окрім того, наголошується, що Сергій Кривонос — потрапляє в російські новини, оскільки є гострим критиком чинної влади.
Що стосується Олега Старікова, то він вкрай суперечлива постать, адже де-факто невідомий в Україні і робить різні провокативні заяви, до прикладу — щодо наближення генеральної битви російсько-української війни.
Ні для кого не секрет, що Мар’яна Безугла вкрай часто критикує військове командування України, й через свої скандальні заяви часто згадується у росЗМІ.
З усіма учасниками рейтингу можна ознайомитися за посиланням.
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