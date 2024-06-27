ТОП 40. Кого з публічних українців цитує роспропаганда

Які українські ньюзмейкери найчастіше згадуються у росЗМІ

Для дослідження обрали 5 найбільш відвідуваних сайтів країни-агресорки РФ з загальним охопленням — 498 мільйонів читачів. Загалом вдалося проаналізувати 27 500 новин в період 26 травня по 25 червня.

Аналізуючи новину, ми дивилися, як ту чи іншу заяву української публічної особи використовує російська пропаганда. В більшості випадків відбувається якесь маніпулювання, наприклад, заява про проблеми в енергетиці подається з заголовком “Україні не уникнути постійних відключень на найближчі 10 років “, — пояснює команда InfoLight․UA. Поширити

Варто звернути увагу на те, що у першу п’ятірку рейтингу потрапили:

Олег Соскін, Сергій Кривонос, Олег Старіков, Мар’яна Безугла, Ігор Лапін.

Фото: infolight.in.ua

Соскін — беззаперечний улюбленець російської пропаганди і, припускаємо, оскільки він, ймовірно, не перебуває в Україні, він може узгоджувати свої заяви з тими, хто їх поширює (одразу наголошуємо, що ми робимо припущення, а не звинувачення — наративи публічних осіб можуть співпадати з російською пропагандою цілком випадково і наші твердження не мають бути підставою для звинувачення нас у наклепі), — зазначають пресслужба групи. Поширити

Окрім того, наголошується, що Сергій Кривонос — потрапляє в російські новини, оскільки є гострим критиком чинної влади.

Що стосується Олега Старікова, то він вкрай суперечлива постать, адже де-факто невідомий в Україні і робить різні провокативні заяви, до прикладу — щодо наближення генеральної битви російсько-української війни.

Ні для кого не секрет, що Мар’яна Безугла вкрай часто критикує військове командування України, й через свої скандальні заяви часто згадується у росЗМІ.

Ігор Лапін — український юрист, депутат Верховної Ради України VIII скликання, військовик у відставці. Один з лідерів українського сегменту YouTube по кількості та охопленню відео, які гостро критикують фактично все, що пов’язано з рішеннями військово-політичного керівництва країни, — зазначає InfoLight․UA. Поширити

Фото: infolight.in.ua

З усіма учасниками рейтингу можна ознайомитися за посиланням.