Торговая война. Что известно о новом соглашении США и Китая
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Экономика
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Торговая война. Что известно о новом соглашении США и Китая

О чем договорились США и Китай
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Источник:  Reuters

Команды американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина смогли согласовать рамочное соглашение по восстановлению торгового перемирия и снятию ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов. Несмотря на это, нет никаких подтверждений прочного урегулирования торговых конфликтов.

Главные тезисы

  • До 10 августа сторонам необходимо договориться о более всеобъемлющем соглашении.
  • Последние решения Дональда Трампа спровоцировали волнение на мировых рынках.

О чем договорились США и Китай

По словам главы Министерства торговли США Говарда Лутника, новое соглашение между Вашингтоном и Пекином "наполняет содержанием" женевскую договоренность об смягчении двусторонних пошлин.

Он также уверен, что эта договоренность "сбалансированным образом" снимет ограничения на экспорт из Китая редкоземельных минералов и магнитов, а также некоторые из недавних экспортных ограничений США.

С заявлением на этот счет также выступил вице-министр торговли Китая Ли Ченган.

Он подчеркнул, что в целом удалось достичь рамочного соглашения по торговле, которое будет представлено Дональду Трампу и Си Цзиньпину.

Журналисты обращают внимание на то, что у официальных Вашингтона и Пекина есть время до 10 августа, чтобы договориться о более всеобъемлющем соглашении по смягчению торговой войны.

В противном случае пошлины подскочат с 30% до 145% со стороны США и с 10% до 125% со стороны Китая.

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