Торговая война. Что известно о новом соглашении США и Китая

Команды американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина смогли согласовать рамочное соглашение по восстановлению торгового перемирия и снятию ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов. Несмотря на это, нет никаких подтверждений прочного урегулирования торговых конфликтов.

О чем договорились США и Китай

По словам главы Министерства торговли США Говарда Лутника, новое соглашение между Вашингтоном и Пекином "наполняет содержанием" женевскую договоренность об смягчении двусторонних пошлин.

Он также уверен, что эта договоренность "сбалансированным образом" снимет ограничения на экспорт из Китая редкоземельных минералов и магнитов, а также некоторые из недавних экспортных ограничений США. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступил вице-министр торговли Китая Ли Ченган.

Он подчеркнул, что в целом удалось достичь рамочного соглашения по торговле, которое будет представлено Дональду Трампу и Си Цзиньпину.

Журналисты обращают внимание на то, что у официальных Вашингтона и Пекина есть время до 10 августа, чтобы договориться о более всеобъемлющем соглашении по смягчению торговой войны.