Торгова війна. Що відомо про нову угоду США та Китаю
Категорія
Економіка
Дата публікації

Торгова війна. Що відомо про нову угоду США та Китаю

Про що домовилися США та Китай
Джерело:  Reuters

Команди американського лідера Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна змогли узгодити рамкову угоду для відновлення торгового перемир'я і зняття обмежень Китаю на експорт рідкоземельних металів. Попри це, наразі немає жодних підтверджень міцного врегулювання торгових конфліктів.

Головні тези:

  • До 10-го серпня сторонам необхідно домовитися про більш всеосяжну угоду.
  • Останні рішення Дональда Трампа спровокували хвилювання на світових ринках.

Про що домовилися США та Китай

За словами очільника Міністерства торгівлі США Говарда Лутника, нова угода між Вашингтоном та Пекіном "наповнює змістом" женевську домовленість про пом'якшення двосторонніх мит.

Він також переконаний, ця домовленість "збалансованим чином" зніме обмеження на експорт з Китаю рідкоземельних мінералів і магнітів, а також деякі з недавніх експортних обмежень США.

З заявою з цього приводу також виступив віце-міністр торгівлі Китаю Лі Ченган.

Він також наголосив, що загалом вдалося досягти рамкової угоди з торгівлі, яку буде представлено Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну.

Журналісти звертають увагу на те, що в офіційних Вашингтона та Пекіна є час до 10 серпня, щоб домовитися про більш всеосяжну угоду щодо пом'якшення торговельної війни.

В іншому разі мита підскочать з 30% до 145% з боку США і з 10% до 125% з боку Китаю.

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