Торгова війна. Що відомо про нову угоду США та Китаю

Команди американського лідера Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна змогли узгодити рамкову угоду для відновлення торгового перемир'я і зняття обмежень Китаю на експорт рідкоземельних металів. Попри це, наразі немає жодних підтверджень міцного врегулювання торгових конфліктів.
Головні тези:
- До 10-го серпня сторонам необхідно домовитися про більш всеосяжну угоду.
- Останні рішення Дональда Трампа спровокували хвилювання на світових ринках.
Про що домовилися США та Китай
За словами очільника Міністерства торгівлі США Говарда Лутника, нова угода між Вашингтоном та Пекіном "наповнює змістом" женевську домовленість про пом'якшення двосторонніх мит.
З заявою з цього приводу також виступив віце-міністр торгівлі Китаю Лі Ченган.
Він також наголосив, що загалом вдалося досягти рамкової угоди з торгівлі, яку буде представлено Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну.
Журналісти звертають увагу на те, що в офіційних Вашингтона та Пекіна є час до 10 серпня, щоб домовитися про більш всеосяжну угоду щодо пом'якшення торговельної війни.
В іншому разі мита підскочать з 30% до 145% з боку США і з 10% до 125% з боку Китаю.
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