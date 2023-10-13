Торговля на крови с РФ. СБУ задержала директора завода в Днепре

Участники преступной схемы скрыто переправляли в РФ оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

Подозреваемый продавал РФ системы водоснабжения для военных баз

СБУ задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам системы водоснабжения для военных баз

Служба безопасности ликвидировала на Днепропетровщине преступную схему продаж в Россию стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры.

Участники сделки скрыто переправляли в страну-агрессор оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

Прежде всего, эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории России и во временно захваченных регионах Украины.

По имеющимся данным, в течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в РФ несколько партий арматурных комплектующих на более 2 млн грн.

Как установило следствие, в организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

Как работала схема преступной торговли с РФ

После начала полномасштабного вторжения подозреваемые дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из РФ и совместно разработали механизм нелегального экспорта в Россию санкционной продукции.

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар якобы для собственных нужд днепропетровского завода. Но после получения украинского оборудования сразу же переправляли его в РФ.

Для маскировки «схемы» ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

В ходе обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черные записи.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, по материалам СБУ наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия-поставщика подсанкционных товаров в РФ.