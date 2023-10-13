Торгівля на крові з РФ. СБУ затримала директора заводу у Дніпрі

Учасники злочинної схеми приховано переправляли до РФ оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Підозрюваний продавав РФ системи водопостачання для воєнних баз

СБУ затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз

Служба безпеки ліквідувала на Дніпропетровщині злочинну схему продажу до Росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території рф та у тимчасово захоплених регіонах України.

За наявними даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до РФ декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 млн грн.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Як працювала схема злочинної торгівлі з РФ

Після початку повномасштабного вторгнення підозрювані дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту до Росії санкційної продукції.

Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ.

Для маскування «схеми» її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Крім цього, за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ.