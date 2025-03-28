Торговые войны Трампа. США могут остаться без туалетной бумаги

Торговая война президента США Дональда Трампа может привести к дефициту не только яиц и говядины. Обещанные тарифы на пиломатериалы из хвойных пород рискуют оставить американцев без туалетной бумаги.

Трамп оставит США без туалетной бумаги

Администрация Трампа планирует почти вдвое увеличить пошлины на канадские пиломатериалы из мягкой древесины до 27%, а в случае введения дополнительных пошлин — довести их до более 50%.

Американский лидер выступает за новые тарифы частично для того, чтобы поддержать местное производство, но они также могут ударить по доступности северной беленой сульфатной целлюлозы хвойных пород, или NBSK — ключевого компонента для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В агентстве пояснили, что NBSK составляет около 30% стандартных американских салфеток и половину обычного бумажного полотенца.

Брайан Макклей, глава консалтинговой компании TTOBMA, отслеживающей мировой рынок целлюлозы, рассказал журналистам, что NBSK сейчас поставляют преимущественно из Канады. Поделиться

Он добавил, что в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн этого материала.

Некоторые из этих заводов в США, некоторые из крупных брендовых продуктов хотят не только хвойную целлюлозу из Канады, но и целлюлозу именно этого завода — они используют ее уже 30 лет и не собираются менять. Если канадские целлюлозные заводы закроются из-за отсутствия поставок волокна, я не могу придумать для них иного выхода — они просто не смогут поменять рецепт.

В агентстве предупредили, что этот сценарий может привести к тому, что в США возникнет дефицит туалетной бумаги, как во времена пандемии. Также не исключается и резкое удорожание туалетной бумаги.

Трамп давно пропагандирует тарифы как инструмент возврата производства в США, и он неоднократно заявлял, что его страна не нуждается в канадских пиломатериалах.

Однако эта позиция не учитывает особых качеств канадской целлюлозы из хвойных пород, которые, по словам руководителей отрасли, не могут быть легко заменены американскими альтернативами. NBSK ценится за свою крепость на разрыв, подчеркнули в агентстве.