Торгові війни Трампа. США можуть залишитися без туалетного паперу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Торгові війни Трампа. США можуть залишитися без туалетного паперу

Трамп
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Торгова війна президента США Дональда Трампа може призвести до дефіциту не тільки яєць і яловичини. Обіцяні тарифи на пиломатеріали з хвойних порід ризикують залишити американців без туалетного паперу.

Головні тези:

  • Торгова політика Трампа може призвести до дефіциту туалетного паперу в США.
  • Збільшення мит на канадські пиломатеріали загрожує доступності ключового компонента для виробництва туалетного паперу - целюлози з хвойних порід.
  • Плани президента Трампа можуть призвести до подорожчання туалетного паперу та паперових рушників у США.

Трамп залишить США без туалетного паперу

Адміністрація Трампа планує майже вдвічі збільшити мита на канадські пиломатеріали з м'якої деревини до 27%, а в разі введення додаткових мит — довести їх до більш ніж 50%.

Американський лідер виступає за нові тарифи частково для того, щоб підтримати місцеве виробництво, але вони також можуть вдарити по доступності північної вибіленої сульфатної целюлози хвойних порід, або NBSK — ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників.

В агентстві пояснили, що NBSK становить близько 30% стандартних американських серветок і половину звичайного паперового рушника.

Брайан Макклей, голова консалтингової компанії TTOBMA, яка відстежує світовий ринок целюлози, розповів журналістам, що NBSK наразі постачають переважно з Канади.

Він додав, що у 2024 році США імпортували близько 2 мільйонів тонн цього матеріалу.

Деякі з цих заводів у США, деякі з великих брендових продуктів, хочуть не тільки хвойну целюлозу з Канади, а й целюлозу саме цього заводу — вони використовують її вже 30 років і не збираються змінювати. Якщо канадські целюлозні заводи закриються через відсутність поставок волокна, я не можу придумати для них іншого виходу — вони просто не зможуть поміняти рецепт.

В агентстві попередили, що цей сценарій може призвести до того, що в США виникне дефіцит туалетного паперу, як за часів пандемії. Також не виключається і різке подорожчання туалетного паперу.

Трамп давно пропагує тарифи як інструмент повернення виробництва в США, і він неодноразово заявляв, що його країна не потребує канадських пиломатеріалів.

Проте ця позиція не враховує особливі якості канадської целюлози з хвойних порід, які, за словами керівників галузі, не можуть бути легко замінені американськими альтернативами. NBSK цінується за свою міцність на розрив, підкреслили в агентстві.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мита Трампа різко підвищать ціни на авто у США
авто
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Мита до 50%. Трамп завдав жорсткого удару по Канаді
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погрожує Європі 200% митами на вина і шампанське — що трапилося
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?