Торгові війни Трампа. США можуть залишитися без туалетного паперу

Торгова війна президента США Дональда Трампа може призвести до дефіциту не тільки яєць і яловичини. Обіцяні тарифи на пиломатеріали з хвойних порід ризикують залишити американців без туалетного паперу.

Трамп залишить США без туалетного паперу

Адміністрація Трампа планує майже вдвічі збільшити мита на канадські пиломатеріали з м'якої деревини до 27%, а в разі введення додаткових мит — довести їх до більш ніж 50%.

Американський лідер виступає за нові тарифи частково для того, щоб підтримати місцеве виробництво, але вони також можуть вдарити по доступності північної вибіленої сульфатної целюлози хвойних порід, або NBSK — ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників.

В агентстві пояснили, що NBSK становить близько 30% стандартних американських серветок і половину звичайного паперового рушника.

Брайан Макклей, голова консалтингової компанії TTOBMA, яка відстежує світовий ринок целюлози, розповів журналістам, що NBSK наразі постачають переважно з Канади. Поширити

Він додав, що у 2024 році США імпортували близько 2 мільйонів тонн цього матеріалу.

Деякі з цих заводів у США, деякі з великих брендових продуктів, хочуть не тільки хвойну целюлозу з Канади, а й целюлозу саме цього заводу — вони використовують її вже 30 років і не збираються змінювати. Якщо канадські целюлозні заводи закриються через відсутність поставок волокна, я не можу придумати для них іншого виходу — вони просто не зможуть поміняти рецепт.

В агентстві попередили, що цей сценарій може призвести до того, що в США виникне дефіцит туалетного паперу, як за часів пандемії. Також не виключається і різке подорожчання туалетного паперу.

Трамп давно пропагує тарифи як інструмент повернення виробництва в США, і він неодноразово заявляв, що його країна не потребує канадських пиломатеріалів.

Проте ця позиція не враховує особливі якості канадської целюлози з хвойних порід, які, за словами керівників галузі, не можуть бути легко замінені американськими альтернативами. NBSK цінується за свою міцність на розрив, підкреслили в агентстві.