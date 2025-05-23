Тотальный блекаут. Ученые предупреждают об опасности от космического радиационного шторма

Ученые предупредили о риске наступления на Земле масштабного блекаута из-за вспышек на Солнце.

Вспышки на Солнце могут привести к тотальному блекауту

Специалисты объяснили, что на Землю двигается мощный космический радиационный шторм, вызванный сильными вспышками на Солнце.

Отмечается, что одна из вспышек, произошедшая 14 мая, привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к перебоям в электроснабжении в восточной части США.

Теперь же NASA и другие агентства предупреждают о возможных новых выбросах солнечной радиации в ближайшие дни.

Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам. Поделиться

Ученые призвали срочно разработать стратегию защиты от такого катаклизма и расширить спутниковое наблюдение за солнечной активностью.