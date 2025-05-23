Тотальный блекаут. Ученые предупреждают об опасности от космического радиационного шторма

Ученые предупредили о риске наступления на Земле масштабного блекаута из-за вспышек на Солнце.
Главные тезисы
- Вспышки на Солнце могут привести к тотальному блекауту на Земле из-за космического радиационного шторма.
- Последние события уже вызвали сбои в связи и электроснабжении в разных странах.
Вспышки на Солнце могут привести к тотальному блекауту
Специалисты объяснили, что на Землю двигается мощный космический радиационный шторм, вызванный сильными вспышками на Солнце.
Отмечается, что одна из вспышек, произошедшая 14 мая, привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также к перебоям в электроснабжении в восточной части США.
Теперь же NASA и другие агентства предупреждают о возможных новых выбросах солнечной радиации в ближайшие дни.
Ученые призвали срочно разработать стратегию защиты от такого катаклизма и расширить спутниковое наблюдение за солнечной активностью.
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