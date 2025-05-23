Тотальний блекаут. Науковці попереджають про небезпеку від космічного радіаційного шторму

Учені попередили про ризик настання на Землі масштабного блекауту через спалахи на Сонці.

Спалахи на Сонці можуть призвести до тотального блекауту

Фахівці пояснили, що на Землю рухається потужний космічний радіаційний шторм, викликаний сильними спалахами на Сонці.

Зазначається, що один зі спалахів, що стався 14 травня, призвів до збоїв зв'язку в Європі, Азії та на Близькому Сході, а також до перебоїв в електропостачанні у східній частині США.

Тепер же NASA та інші агентства попереджають про можливі нові викиди сонячної радіації найближчими днями.

Ми маємо готуватися до сонячних штормів так само як готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак. Поширити

Учені закликали терміново розробити стратегії захисту від такого катаклізму і розширити супутникове спостереження за сонячною активністю.