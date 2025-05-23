Тотальний блекаут. Науковці попереджають про небезпеку від космічного радіаційного шторму
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Тотальний блекаут. Науковці попереджають про небезпеку від космічного радіаційного шторму

шторм
Джерело:  УНІАН

Учені попередили про ризик настання на Землі масштабного блекауту через спалахи на Сонці.

Головні тези:

  • Спалахи на Сонці можуть спричинити тотальний блекаут на Землі через потужний космічний радіаційний шторм.
  • Останні спалахи на Сонці уже призвели до збоїв зв'язку та електропостачання в різних країнах світу.
  • NASA та інші агентства роблять попередження про можливі нові викиди сонячної радіації.

Спалахи на Сонці можуть призвести до тотального блекауту

Фахівці пояснили, що на Землю рухається потужний космічний радіаційний шторм, викликаний сильними спалахами на Сонці.

Зазначається, що один зі спалахів, що стався 14 травня, призвів до збоїв зв'язку в Європі, Азії та на Близькому Сході, а також до перебоїв в електропостачанні у східній частині США.

Тепер же NASA та інші агентства попереджають про можливі нові викиди сонячної радіації найближчими днями.

Ми маємо готуватися до сонячних штормів так само як готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак.

Учені закликали терміново розробити стратегії захисту від такого катаклізму і розширити супутникове спостереження за сонячною активністю.

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