Трагически погиб член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт

Трагически погиб Алексей Брехт

Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК «Укрэнерго».

Это человека, более четверти века отдавшего служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора. Выпускник Киевской политехники начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС.

В самые трудные времена для нашего государства, когда враг пытался погрузить нас во тьму, Алексей Брехт взял на себя колоссальную ответственность.

Возглавляя НЭК «Укрэнерго» как и.о. председателя правления в сложный период 2024-2025 годов, а затем отвечая за эксплуатацию и восстановление сети, он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины сложно переоценить. Поделиться

В ДТЭК заявили, что Алексей Брехт погиб во время исполнения профессиональных обязанностей.