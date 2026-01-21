Трагически погиб член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт
Категория
Украина
Дата публикации

Трагически погиб член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт

Министерство энергетики Украины
Брехт
Читати українською

Министерство энергетики выразило глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Алексея Брехта, члена правления "Укрэнерго".

Главные тезисы

  • Алексей Брехт, член правления Укрэнерго, погиб во время исполнения профессиональных обязанностей, что стало невосполнимой утратой для украинской энергетики.
  • Погибший был выпускником Киевской политехники и начал свою карьеру на Киевской ГАЭС, пройдя путь от инженера до руководителя системного оператора.
  • Алексей Брехт активно взял на себя ответственность в сложный период 2024-2025 годов, уделяя особое внимание на устойчивость энергосистемы Украины.

Трагически погиб Алексей Брехт

Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК «Укрэнерго».

Это человека, более четверти века отдавшего служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора. Выпускник Киевской политехники начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС.

В самые трудные времена для нашего государства, когда враг пытался погрузить нас во тьму, Алексей Брехт взял на себя колоссальную ответственность.

Возглавляя НЭК «Укрэнерго» как и.о. председателя правления в сложный период 2024-2025 годов, а затем отвечая за эксплуатацию и восстановление сети, он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины сложно переоценить.

В ДТЭК заявили, что Алексей Брехт погиб во время исполнения профессиональных обязанностей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подполковник ВС Иванов погиб при выполнении боевого задания на Су-27
Воздушные Силы ВСУ
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
экипаж
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Герой Украины Александр Шемет погиб в авиакатастрофе Ми-24
Что известно о гибели Александра Шемета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?