Трагически погиб член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт

Министерство энергетики выразило глубокие соболезнования по поводу трагической гибели Алексея Брехта, члена правления "Укрэнерго".
Главные тезисы
- Алексей Брехт, член правления Укрэнерго, погиб во время исполнения профессиональных обязанностей, что стало невосполнимой утратой для украинской энергетики.
- Погибший был выпускником Киевской политехники и начал свою карьеру на Киевской ГАЭС, пройдя путь от инженера до руководителя системного оператора.
- Алексей Брехт активно взял на себя ответственность в сложный период 2024-2025 годов, уделяя особое внимание на устойчивость энергосистемы Украины.
Трагически погиб Алексей Брехт
Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Оборвалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК «Укрэнерго».
Это человека, более четверти века отдавшего служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора. Выпускник Киевской политехники начал свою карьеру еще в 1999 году на Киевской ГАЭС.
В самые трудные времена для нашего государства, когда враг пытался погрузить нас во тьму, Алексей Брехт взял на себя колоссальную ответственность.
В ДТЭК заявили, что Алексей Брехт погиб во время исполнения профессиональных обязанностей.
