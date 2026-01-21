Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт
Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

Міністерство енергетики України
Брехт

Міністерство енергетики висловило глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі Олексія Брехта, члена правління “Укренерго”.

Головні тези:

  • Олексій Брехт, член правління Укренерго, загинув під час виконання професійних обов'язків.
  • Загибель Олексія Брехта стала непоправною втратою для енергетичної галузі України.

Трагічно загинув Олексій Брехт

Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК «Укренерго».

Це людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора. Випускник Київської політехніки, він розпочав свою кар'єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС.

У найтяжчі часи для нашої держави, коли ворог намагався занурити нас у темряву, Олексій Брехт взяв на себе колосальну відповідальність.

Очолюючи НЕК «Укренерго» як т.в.о. голови правління у складний період 2024-2025 років, а згодом відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він робив усе можливе, щоб втримати систему. Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити.

У ДТЕК заявили, що Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов'язків.

Більше по темі

