Трамп анонсировал важное заявление после переговоров Виткоффа и Путина
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Трамп анонсировал важное заявление после переговоров Виткоффа и Путина

О чем будет говорить Трамп
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Источник:  online.ua

7 августа американский лидер Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Об этом говорится в расписании президента США, который Белый дом отправил СМИ.

Главные тезисы

  • Трамп может объявить о введении санкций против России.
  • Это произойдет, если результаты встречи Виткоффа и Путина его не удовлетворят.

О чем будет говорить Трамп

Белый дом объявил, что президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета завтра в 16:30 (23:30 по Киеву), — подчеркнула журналистка и корреспондент Белого дома Рина Бхардвадж в социальной сети X.

Что важно понимать, темы предстоящего выступления американского лидера пока никто не раскрывает.

Несмотря на это, указано, что обращение будет действительно важным.

Представители СМИ озвучили предположение, что заявление Трампа может касаться завершения войны России против Украины.

Следует отметить, что 6 августа его спецпредставитель Стив Виткофф прибыл в Москву, где его встретил российский уполномоченный по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Позже стало известно, что представитель Трампа начал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они продолжались около 3 часов. После этого официальная Москва заявила о «сигналах» Трампа и Трампу, которые прозвучали во время встречи в Кремле.

Конкретные договоренности сторон пока не раскрываются.

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