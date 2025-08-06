В Кремле поиздевались над посланником Трампа — видео
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В Кремле поиздевались над посланником Трампа — видео

Кремль дал понять, что ему плевать на ультиматум Трампа
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Источник:  online.ua

Утром 6 августа стало известно, что спецпосланник президента США Стив Виткофф прибыл в российскую столицу Москву с официальным визитом. Чуть позже появилась информация о том, что он уже начал личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Соратник Трампа пока не понял, что его публично унизили.
  • Путин продолжает игнорировать требование президента США касательно завершения войны.

Кремль дал понять, что ему плевать на ультиматум Трампа

О результатах переговоров Стива Виткоффа и Владимира Путина пока ничего неизвестно, хотя они начались еще около 12:00.

Однако в сети активно распространяется видео, на котором видно, что Кремль уже успел высмеять специального посланника Дональда Трампа.

В частности, оказалось, что Виткоффа на встречу с Путиным провожали под детскую песенку из российского мультика «Фиксики».

Что важно понимать, в ней постоянно повторяются слова: "Тик-так, часики идут".

Таким образом, команда российского диктатора дала понять, что прекрасно помнит о дедлайне Дональда Трампа относительно завершения войны против Украины, однако ничего не собирается делать в этом направлении.

Сам Стив Виткофф, кажется, не понял, что над ними издеваются. По крайней мере, он никоим образом не отреагировал на эту выходку Кремля.

В Белом доме уже заявили, что новые санкции США против РФ будут очень болезненными, если Путин не выполнит требование Трампа.

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