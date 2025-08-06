У Кремлі познущалися над посланцем Трампа — відео

Вранці 6 серпня стало відомо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф прибув до російської столиці Москви з офіційним візитом. Згодом з'явилася інформація про те, що він вже розпочав особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Кремль дав зрозуміти, що йому чхати на ультиматум Трампа

Про результати переговорів Стіва Віткоффа та Володимира Путіна наразі нічого не відомо, хоча вони почалися ще близько 12:00.

Однак у мережі активно шириться відео, на якому видно, що Кремль вже встиг висміяти спеціального посланця Дональда Трампа.

Зокрема виявилося, що Віткоффа на зустріч з Путіним проводжали під дитячу пісеньку з російського мультика «Фіксіки».

Що важливо розуміти, у ній постійно повторюються слова: “Тік-так, часікі ідут”.

Таким чином команда російського диктатора дала зрозуміти, що чудово пам'ятає про дедлайн Дональда Трампа щодо завершення війни проти України, який спливає уже 8 серпня, однак нічого не збирається робити у цьому напрямку.

Сам Стів Віткофф, здається, не зрозумів, що над ними знущаються. Принаймні він жодними чином не відреагував на цю витівку Кремля.