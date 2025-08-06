Трамп анонсував важливу заяву після переговорів Віткоффа та Путіна

7 серпня американський лідер Дональд Трамп виступить із заявою з Овального кабінету Білого дому. Про це йдеться у розкладі президента США, який Білий дім надіслав ЗМІ.

Про що говоритиме Трамп

Білий дім оголосив, що президент Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30 (23:30 за Києвом), — наголосила журналістка та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж у соціальній мережі X. Поширити

Що важливо розуміти, теми майбутнього виступу американського лідера поки ніхто не розкриває.

Попри це, вказано, що звернення матиме дійсно важливе значення.

Представники ЗМІ озвучили припущення, що заява Трампа може стосуватися завершення війни Росії проти України.

Варто зазначити, що 6 серпня його спецпредставник Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв.

Згодом стало відомо, що представник Трампа розпочав переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вони тривали близько 3 годин. Після цього офіційна Москва заявила про «сигнали» Трампу та від Трампа, які пролунали під час зустрічі у Кремлі.