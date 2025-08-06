Трамп анонсував важливу заяву після переговорів Віткоффа та Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп анонсував важливу заяву після переговорів Віткоффа та Путіна

Трамп
Джерело:  online.ua

7 серпня американський лідер Дональд Трамп виступить із заявою з Овального кабінету Білого дому. Про це йдеться у розкладі президента США, який Білий дім надіслав ЗМІ.

Головні тези:

  • Трамп може оголосити про введення санкцій проти Росії.
  • Це станеться, якщо результати зустрічі Віткоффа та Путіна його не задовольнять.

Про що говоритиме Трамп

Білий дім оголосив, що президент Трамп виступить із заявою з Овального кабінету завтра о 16:30 (23:30 за Києвом), — наголосила журналістка та кореспондент Білого дому Ріна Бхардвадж у соціальній мережі X.

Що важливо розуміти, теми майбутнього виступу американського лідера поки ніхто не розкриває.

Попри це, вказано, що звернення матиме дійсно важливе значення.

Представники ЗМІ озвучили припущення, що заява Трампа може стосуватися завершення війни Росії проти України.

Варто зазначити, що 6 серпня його спецпредставник Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів російський уповноважений з інвестицій Кирило Дмитрієв.

Згодом стало відомо, що представник Трампа розпочав переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вони тривали близько 3 годин. Після цього офіційна Москва заявила про «сигнали» Трампу та від Трампа, які пролунали під час зустрічі у Кремлі.

Конкретні домовленості сторін поки не розкриваються.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін припинить вбивати людей". Трамп розкрив свій новий план
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Заплатить високу ціну". Трамп обговорює потужний санкційний удар по РФ
Трамп може вдарити санкціями по “тіньовому флоту” РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Кремлі познущалися над посланцем Трампа — відео
Віткофф і Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?