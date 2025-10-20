Трамп еще думает над вопросом предоставления Украине ракет Tomahawk — Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что администрация Трампа продолжит путь к миру в Украине, сколько бы времени это ни заняло.
Главные тезисы
- Администрация Трампа продолжает поддерживать украинский путь к миру, рассматривая предоставление ракет Tomahawk.
- Вице-президент США подчеркнул, что Трамп в основном заботится о безопасности Америки, но признает важность поддержания мира в Украине.
- Сроки и решение по предоставлению Украине ракет Tomahawk пока не установлены, но президент Трамп рассматривает запрос украинцев.
Вэнс объяснил мнение Трампа относительно Tomahawk для Украины
Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс.
Он добавил, что настроен оптимистично по этому поводу, но сроки пока неизвестны.
По поводу того, сможет ли Украина получить ракеты Tomahawk, вице-президент заверил, что глава Белого дома «безусловно, услышал этот запрос» от украинцев.
Мы знаем, что это то, что они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk.
В ответ на вопрос, сдерживающий американскую администрацию от этого шага, он объяснил: президент Трамп пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.
Он подчеркнул, что Трамп, принимая решения по Украине и России, пытается содействовать миру, поскольку считает, что это в лучших интересах Америки.
Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения по Tomahawk.
