Трамп еще думает над вопросом предоставления Украине ракет Tomahawk — Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что администрация Трампа продолжит путь к миру в Украине, сколько бы времени это ни заняло.

Вэнс объяснил мнение Трампа относительно Tomahawk для Украины

Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс.

Мы продолжим двигаться по миру, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель — или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работу над этим. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Он добавил, что настроен оптимистично по этому поводу, но сроки пока неизвестны.

По поводу того, сможет ли Украина получить ракеты Tomahawk, вице-президент заверил, что глава Белого дома «безусловно, услышал этот запрос» от украинцев.

Мы знаем, что это то, что они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk.

В ответ на вопрос, сдерживающий американскую администрацию от этого шага, он объяснил: президент Трамп пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.

Это значит, что нам нужно иметь критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, наших собственных войск. Следовательно, именно на этом сосредоточен президент. Поделиться

Он подчеркнул, что Трамп, принимая решения по Украине и России, пытается содействовать миру, поскольку считает, что это в лучших интересах Америки.