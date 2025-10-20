Трамп ще думає над питанням надання Україні ракет Tomahawk — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація Трампа продовжить шлях до миру в Україні, скільки б часу це не зайняло.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа робить кроки для підтримки українського шляху до миру, включаючи можливість надання Україні ракет Tomahawk.
- Венс підкреслив, що Трамп дбає перш за все про безпеку Америки, проте вважає, що підтримка миру в Україні є в найкращих інтересах країни.
- Питання надання ракет Tomahawk Україні є стратегічно важливим, але рішення щодо цього поки не ухвалене.
Венс пояснив думку Трампа щодо Tomahawk для України
Про це він сказав журналістам на авіабазі Ендрюс.
Він додав, що налаштований оптимістично з цього приводу, «але терміни поки невідомі».
Стосовно того, чи зможе Україна отримати ракети Tomahawk, віцепрезидент запевнив, що глава Білого дому «безумовно, почув цей запит» від українців.
Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk.
У відповідь на запитання, що стримує американську адміністрацію від цього кроку, він пояснив: президент Трамп намагається передусім дбати про безпеку Америки.
Він підкреслив, що Трамп, приймаючи рішення стосовно України та Росії, намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах Америки.
Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв такого рішення щодо Tomahawk.
