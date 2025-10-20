Трамп ще думає над питанням надання Україні ракет Tomahawk — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація Трампа продовжить шлях до миру в Україні, скільки б часу це не зайняло.

Венс пояснив думку Трампа щодо Tomahawk для України

Про це він сказав журналістам на авіабазі Ендрюс.

Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів — чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Він додав, що налаштований оптимістично з цього приводу, «але терміни поки невідомі».

Стосовно того, чи зможе Україна отримати ракети Tomahawk, віцепрезидент запевнив, що глава Білого дому «безумовно, почув цей запит» від українців.

Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою прийме рішення. Але він ще не вирішив, чи надавати Україні Tomahawk.

У відповідь на запитання, що стримує американську адміністрацію від цього кроку, він пояснив: президент Трамп намагається передусім дбати про безпеку Америки.

Це означає, що нам потрібно мати критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил, для наших власних військ. Отже, саме на цьому зосереджений президент.

Він підкреслив, що Трамп, приймаючи рішення стосовно України та Росії, намагається сприяти миру, бо вважає, що це в найкращих інтересах Америки.