Что известно об использовании Трампом робособак для охраны собственной резиденции во Флориде

Отмечается, что роботизированные собаки не вооружены, но оснащены датчиками и камерами для обнаружения угроз.

Этими работами можно управлять дистанционно или заранее запрограммировав маршрут.

Подчеркивается, что Трамп стал использовать роботизированных собак для охраны после нескольких вооруженных покушений на него.

Между тем использование робособак позволяет эффективно контролировать обширную территорию Мар-а-Лаго.

Что известно об использовании передовых технологий украинскими военными

На полигоне Brave1 прошли испытания новых украинских разработок — роев дронов и управляемых боеприпасов, которые планируется поставить на вооружение в ВСУ.

В испытаниях приняло участие 17 команд производителей. Семь из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 — управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач.

Рой дронов . Позволяет одному пилоту управлять целой группой БпЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с работами.

Управляемые боеприпасы. Впечатляют цель с повышенной точностью. Такие боеприпасы автоматически приводятся в цель, корректируя собственный полет. Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.

Также протестировали технологию, уже активно используемую в военных операциях в США и других государствах, — Робособаку. Вы точно видели гражданский аналог этого пса, но военная версия работа показывает очень высокую эффективность.

Робособака выполняет логистические и разведывательные функции при разных погодных условиях и ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать около 10 километров.