Роботизовані собаки Spot виробництва Boston Dynamics виконують охоронні функції на території резиденцїі Мар-а-Лаго республіканця Дональда Трампа у Флориді.

Що відомо про використання Трампом робособак для охорони власної резиденції у Флориді

Зазначається, що роботизовані собаки не озброєні, однак оснащені датчиками та камерами для виявлення загроз.

Цими роботами можна керувати дистанційно, або заздалегідь запрограмувавши маршрут.

Підкреслюється, що Трамп став використовувати роботизованих собак для охорони після кількох збройних замахів на нього.

Між тим використання робособак дозволяє ефективно контролювати велику територію Мар-а-Лаго.

Що відомо про використання передових технологій українськими військовими

На полігоні Brave1 відбулося випробування нових українських розробок — роїв дронів та керованих боєприпасів, які планується поставити на озброєння у ЗСУ.

У випробуваннях взяли участь 17 команд виробників. Сім із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 — керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення завдань.

Рій дронів. Дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Розробники показали, як працюють БпЛА в межах одного рою дронів, а також продемонстрували роботу цього рішення в операціях з роботами.

Керовані боєприпаси. Уражають ціль з підвищеною точністю. Такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ. Використання цих боєприпасів суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.

Також протестували технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах, — Робособаку. Ви точно бачили цивільний аналог цього пса, але військова версія робота показує дуже високу ефективність.

Робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 кілометрів.