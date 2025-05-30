Трамп назначит нового командующего войсками НАТО в Европе — что это означает

США остаются управлять войсками НАТО в Европе

Такое решение американского лидера может стать временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне обеспокоенности быстрого ухода США от этих вопросов.

По данным агентства, Трамп лично сообщил о решении назначить командующего силами НАТО в Европе генеральному секретарю Альянса Марку Рютте. Однако официальное объявление ожидают в ближайшие дни. Поделиться

Источники Reuters говорят, что следующим кандидатом от США на должности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR) и Командование Вооруженных сил США в Европе (EUCOM) является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Следует отметить, что должность SACEUR, контролирующего все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. Пока это генерал Кристофер Каволи, которого назначили в июле 2022 года.

Отметим, что еще до победы на выборах президента США Дональд Трамп обещал вывести страну из НАТО. Риск того, что американский лидер выполнит свою угрозу, остается достаточно большим.