Трамп назначит нового командующего войсками НАТО в Европе — что это означает
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп назначит нового командующего войсками НАТО в Европе — что это означает

НАТО
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Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил следующего Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Главные тезисы

  • Назначение нового командующего войсками НАТО в Европе Трампом свидетельствует о заинтересованности США в европейской безопасности.
  • Решение может облегчить беспокойство европейских союзников в связи с возможным уходом США от НАТО.
  • Ожидается, что новым командующим станет генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич.

США остаются управлять войсками НАТО в Европе

Такое решение американского лидера может стать временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне обеспокоенности быстрого ухода США от этих вопросов.

По данным агентства, Трамп лично сообщил о решении назначить командующего силами НАТО в Европе генеральному секретарю Альянса Марку Рютте. Однако официальное объявление ожидают в ближайшие дни.

Источники Reuters говорят, что следующим кандидатом от США на должности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR) и Командование Вооруженных сил США в Европе (EUCOM) является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Следует отметить, что должность SACEUR, контролирующего все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. Пока это генерал Кристофер Каволи, которого назначили в июле 2022 года.

Отметим, что еще до победы на выборах президента США Дональд Трамп обещал вывести страну из НАТО. Риск того, что американский лидер выполнит свою угрозу, остается достаточно большим.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сегодня гарантии безопасности от США уже нельзя воспринимать как нечто должное.

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