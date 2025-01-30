Трамп назвал авиакатастрофу в Вашингтоне "трагедией ужасающих масштабов"

30 января региональный пассажирский самолет столкнулся в воздухе с вертолетом, когда приближался к взлетно-посадочной полосе Вашингтонского аэропорта имени Рейгана. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Не выжил никто — Трамп об авиакатастрофе в Вашингтоне

Об этом он заявил на пресс-конференции 30 января.

К сожалению, никто не выжил. Это была темная и мучительная ночь в столице нашей страны и в истории нашей страны, трагедия ужасающих масштабов. И как один народ, мы скучаем по каждой драгоценной душе, которую так внезапно унесли от нас. Дональд Трамп Президент США

Авиакатастрофа в Вашингтоне: что известно

Ранее федеральное авиационное управление США сообщило, что авиакатастрофа произошла около 21:00 среды, 29 января по местному времени (около четырех утра 30 января по киевскому времени).

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines в результате столкновения в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) упал в реку Потомак вблизи Национального аэропорта Рейгана. Впоследствии CNN сообщило, что в воду упали и самолет, и вертолет. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Около семи утра по киевскому времени CBS News сообщил, что в воде обнаружили 18 тел. Об этом журналистам сказал представитель полиции, находящийся на месте происшествия. Он добавил, что на тот момент никого из выживших не нашли.

Авиатроща в Вашингтоне

Между тем, российское пропагандистское ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что на борту этого самолета якобы находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Шишкова и Наумов. Чуть позже в ТАСС добавили, что в самолете, вероятно, также был бронзовый призер чемпионата СССР по парному катанию Инна Волянская. Поделиться

Издание Channel2 NOW обнародовало имена фигуристов и тренеров, присутствие которых на самолете было подтверждено. Отмечается, что на нем находились не менее 11 представителей фигурного катания: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кэй, Анджела Янг, Эдвард Чжоу, Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

Самолет выполнял рейс 5342 авиакомпаний American Airlines. Он вылетел из города Уичита, штат Канзас. Bombardier CRJ700 может вмещать 65 пассажиров. Как сообщил NBC News со ссылкой на источник, летевший из Вичиты самолет перевозил 60 пассажиров и четырех членов экипажа. Впоследствии эти данные подтвердила авиакомпания.

Вертолет Black Hawk армии США, столкнувшийся с самолетом, выполнял тренировочный полет.