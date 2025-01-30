По информации американских СМИ, на борту самолета American Airlines, разбившегося в результате столкновения с вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, находились российские фигуристы, возвращавшиеся с соревнований.
Главные тезисы
- В результате авиакатастрофы под Вашингтоном, возможно, погибли титулованные российские фигуристы, возвращавшиеся с соревнований.
- Президент Трамп выразил свое отношение к ситуации, утверждая, что столкновение можно было предотвратить.
- Сведения о гибели представителей фигурного катания из России подтвердили в Федерации фигурного катания США, но количество погибших на борту самолета еще уточняется.
Что известно о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Сведения о гибели представителей фигурного катания из России подтвердили в Федерации фигурного катания США.
В настоящее время уточняется количество находившихся на борту самолета российских фигуристов.
В результате столкновения с вертолетом пассажирский самолет раскололся на две части и упал в реку Потомак.
По предварительным данным, на его борту находились 14 спортсменов. Это дети российских эмигрантов, возвращавшихся с чемпионата США по фигурному катанию, продолжавшегося с 20 по 26 января.
Среди жертв, вероятно, были и чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шашкова и Вадим Наумов.
Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета под Вашингтоном
Вблизи аэропорта им. Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона пассажирский самолет во время приземления столкнулся с вертолетом. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из реки.
На ситуацию уже отреагировал президент Дональд Трамп, назвав ее плохой.
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