По информации американских СМИ, на борту самолета American Airlines, разбившегося в результате столкновения с вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, находились российские фигуристы, возвращавшиеся с соревнований.

Что известно о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Сведения о гибели представителей фигурного катания из России подтвердили в Федерации фигурного катания США.

В настоящее время уточняется количество находившихся на борту самолета российских фигуристов.

В результате столкновения с вертолетом пассажирский самолет раскололся на две части и упал в реку Потомак.

По предварительным данным, на его борту находились 14 спортсменов. Это дети российских эмигрантов, возвращавшихся с чемпионата США по фигурному катанию, продолжавшегося с 20 по 26 января.

Среди жертв, вероятно, были и чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шашкова и Вадим Наумов.

Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета под Вашингтоном

Вблизи аэропорта им. Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона пассажирский самолет во время приземления столкнулся с вертолетом. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из реки.

На ситуацию уже отреагировал президент Дональд Трамп, назвав ее плохой.