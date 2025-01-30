В авиакастрофе под Вашингтоном могли погибнуть титулованные российские фигуристы
Категория
Мир
Дата публикации

В авиакастрофе под Вашингтоном могли погибнуть титулованные российские фигуристы

Авиакатастрофа под Вашингтоном
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Источник:  NBC News

По информации американских СМИ, на борту самолета American Airlines, разбившегося в результате столкновения с вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, находились российские фигуристы, возвращавшиеся с соревнований.

Главные тезисы

  • В результате авиакатастрофы под Вашингтоном, возможно, погибли титулованные российские фигуристы, возвращавшиеся с соревнований.
  • Президент Трамп выразил свое отношение к ситуации, утверждая, что столкновение можно было предотвратить.
  • Сведения о гибели представителей фигурного катания из России подтвердили в Федерации фигурного катания США, но количество погибших на борту самолета еще уточняется.

Что известно о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Сведения о гибели представителей фигурного катания из России подтвердили в Федерации фигурного катания США.

В настоящее время уточняется количество находившихся на борту самолета российских фигуристов.

В результате столкновения с вертолетом пассажирский самолет раскололся на две части и упал в реку Потомак.

По предварительным данным, на его борту находились 14 спортсменов. Это дети российских эмигрантов, возвращавшихся с чемпионата США по фигурному катанию, продолжавшегося с 20 по 26 января.

Среди жертв, вероятно, были и чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шашкова и Вадим Наумов.

Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета под Вашингтоном

Вблизи аэропорта им. Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона пассажирский самолет во время приземления столкнулся с вертолетом. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из реки.

На ситуацию уже отреагировал президент Дональд Трамп, назвав ее плохой.

Самолет был на идеальной и привычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет шел прямо на самолет в течение длительного времени. ЯСНАЯ НОЧЬ, на самолете горели огни. Почему вертолет не поднялся или не вернулся, почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить!!! — заявил Трамп в сообщении в собственной соцсети Truth Social.

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