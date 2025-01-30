У авікатастрофі під Вашингтоном могли загинути титуловані російські фігуристи
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У авікатастрофі під Вашингтоном могли загинути титуловані російські фігуристи

Авіакатастрофа під Вашингтоном
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Джерело:  NBC News

За інформацією американських ЗМІ, на борту літака American Airlines, що розбився внаслідок зіткнення з гелікоптером Black Hawk під Вашингтоном, перебували російські фігуристи, які повертались зі змагань. 

Головні тези:

  • Російські фігуристи загинули у авіакатастрофі під Вашингтоном, коли літак American Airlines зіткнувся з гелікоптером Black Hawk.
  • Серед жертв можливо були чемпіони світу по фігурному катанню у парах Євгенія Шашкова та Вадим Наумов.
  • Президент Трамп висловив своє ставлення стосовно ситуації, переконуючи, що аварії можна було уникнути.

Що відомо про загиблих у авіакатастрофі у Вашингтоні

Зазначається, що інформацію про загибель представників фігурного катання з Росії підтвердили у Федерації фігурного катання США.

Наразі уточнюється кількість російських фігуристів, що перебували на борту літака.

Внаслідок зіткнення з гелікоптером пасажирський літак розколовся на дві частини та впав у річку Потомак.

За попередніми даними, на його борту перебувало 14 спортсменів. Це діти російських емігрантів, які повертались із чемпіонату США по фігурному катанню, що тривав з 20 по 26 січня.

Серед жертв, ймовірно, були й чемпіони світу по фігурному катанні у парах Євгенія Шашкова та Вадім Наумов.

Що відомо про авіакатастрофу пасажирського літака під Вашингтоном

Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у передмісті Вашингтона пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з вертольотом. Наразі рятувальники дістають тіла загиблих з річки. 

На ситуацію вже відреагував президент Дональд Трамп, назвавши її поганою.

Літак був на ідеальній і звичній лінії заходу на посадку до аеропорту. Гелікоптер йшов прямо на літак протягом тривалого часу. ЯСНА НІЧ, на літаку горіли вогні. Чому вертоліт не піднявся або не повернувся, чому диспетчерська вишка не сказала гелікоптеру, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, можна було запобігти!!! — заявив Трамп у дописі у власній соцмережі Truth Social.

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