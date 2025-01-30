За інформацією американських ЗМІ, на борту літака American Airlines, що розбився внаслідок зіткнення з гелікоптером Black Hawk під Вашингтоном, перебували російські фігуристи, які повертались зі змагань.
Головні тези:
- Російські фігуристи загинули у авіакатастрофі під Вашингтоном, коли літак American Airlines зіткнувся з гелікоптером Black Hawk.
- Серед жертв можливо були чемпіони світу по фігурному катанню у парах Євгенія Шашкова та Вадим Наумов.
- Президент Трамп висловив своє ставлення стосовно ситуації, переконуючи, що аварії можна було уникнути.
Що відомо про загиблих у авіакатастрофі у Вашингтоні
Зазначається, що інформацію про загибель представників фігурного катання з Росії підтвердили у Федерації фігурного катання США.
Наразі уточнюється кількість російських фігуристів, що перебували на борту літака.
Внаслідок зіткнення з гелікоптером пасажирський літак розколовся на дві частини та впав у річку Потомак.
За попередніми даними, на його борту перебувало 14 спортсменів. Це діти російських емігрантів, які повертались із чемпіонату США по фігурному катанню, що тривав з 20 по 26 січня.
Серед жертв, ймовірно, були й чемпіони світу по фігурному катанні у парах Євгенія Шашкова та Вадім Наумов.
Що відомо про авіакатастрофу пасажирського літака під Вашингтоном
Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у передмісті Вашингтона пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з вертольотом. Наразі рятувальники дістають тіла загиблих з річки.
На ситуацію вже відреагував президент Дональд Трамп, назвавши її поганою.
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