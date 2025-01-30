Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у передмісті Вашингтона пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з вертольотом. Наразі рятувальники дістають тіла загиблих з річки.

Що відомо про авіакатастрофу під Вашингтоном

За інформацією видання, пошуково-рятувальні роботи проводяться в районі річки Потомак.

На борту авіалайнера перебувало 64 людини у той момент, коли він зіткнувся із гелікоптером Black Hawk. На борту вертольота знаходились троє військових.

Зіткнення сталось під час спроби приземлення літака в аеропорту ім. Рейгана.

Як зазначають правоохоронці, уламки внаслідок зіткнення були виявлені у трьох різних місцях.

З води витягнули щонайменше 18 загиблих і ще жодного живого.

Що відомо про інші обставини авіакатастрофи під Вашингтоном

У поліції округу Колумбія заявили, що місцеві правоохоронці почали отримувати дзвінки про авіакатастрофу 29 січня о 20:53 за місцевим часом.

Як стало відомо, літак виконував рейс 5342 компанії American Airlines і був регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів із Вічіто, штат Канзас, раніше в середу.

Зі свого боку прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп уже в курсі про інцидент.

Зараз над цим реагуванням працюють багато агентств, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів. І президент продовжить стежити за цією ситуацією. Думки і молитви всієї адміністрації Трампа з усіма, хто залучений, — зазначила Лівітт. Поширити

Розслідування очолює Національна рада з безпеки на транспорті спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США.