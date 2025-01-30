У Вашингтоні сталась смертельна авіакатастрофа. З річки дістають тіла загиблих
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У Вашингтоні сталась смертельна авіакатастрофа. З річки дістають тіла загиблих

Авіакатастрофа у Вашингтоні
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Джерело:  CBS News

Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у передмісті Вашингтона пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з вертольотом. Наразі рятувальники дістають тіла загиблих з річки. 

Головні тези:

  • Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у Вашингтоні сталась смертельна авіакатастрофа, кількість загиблих зростає.
  • Рятувальники продовжують діставати тіла з річки, де виявлені уламки авіалайнера та вертольота.
  • Літак компанії American Airlines виконував рейс у середу.
  • Розслідування трагедії очолюють Національна рада з безпеки на транспорті та Федеральне управління цивільної авіації США.
  • Агентства різного рівня активно працюють на місці авіакатастрофи для рятування постраждалих та з'ясування причин та обставин трагедії.

Що відомо про авіакатастрофу під Вашингтоном

За інформацією видання, пошуково-рятувальні роботи проводяться в районі річки Потомак.

На борту авіалайнера перебувало 64 людини у той момент, коли він зіткнувся із гелікоптером Black Hawk. На борту вертольота знаходились троє військових.

Зіткнення сталось під час спроби приземлення літака в аеропорту ім. Рейгана.

Як зазначають правоохоронці, уламки внаслідок зіткнення були виявлені у трьох різних місцях.

З води витягнули щонайменше 18 загиблих і ще жодного живого.

Що відомо про інші обставини авіакатастрофи під Вашингтоном

У поліції округу Колумбія заявили, що місцеві правоохоронці почали отримувати дзвінки про авіакатастрофу 29 січня о 20:53 за місцевим часом.

Як стало відомо, літак виконував рейс 5342 компанії American Airlines і був регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів із Вічіто, штат Канзас, раніше в середу.

Зі свого боку прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп уже в курсі про інцидент.

Зараз над цим реагуванням працюють багато агентств, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів. І президент продовжить стежити за цією ситуацією. Думки і молитви всієї адміністрації Трампа з усіма, хто залучений, — зазначила Лівітт.

Розслідування очолює Національна рада з безпеки на транспорті спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США.

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