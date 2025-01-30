Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у передмісті Вашингтона пасажирський літак під час приземлення зіткнувся з вертольотом. Наразі рятувальники дістають тіла загиблих з річки.
Головні тези:
- Поблизу аеропорту ім. Рональда Рейгана у Вашингтоні сталась смертельна авіакатастрофа, кількість загиблих зростає.
- Рятувальники продовжують діставати тіла з річки, де виявлені уламки авіалайнера та вертольота.
- Літак компанії American Airlines виконував рейс у середу.
- Розслідування трагедії очолюють Національна рада з безпеки на транспорті та Федеральне управління цивільної авіації США.
- Агентства різного рівня активно працюють на місці авіакатастрофи для рятування постраждалих та з'ясування причин та обставин трагедії.
Що відомо про авіакатастрофу під Вашингтоном
За інформацією видання, пошуково-рятувальні роботи проводяться в районі річки Потомак.
На борту авіалайнера перебувало 64 людини у той момент, коли він зіткнувся із гелікоптером Black Hawk. На борту вертольота знаходились троє військових.
Зіткнення сталось під час спроби приземлення літака в аеропорту ім. Рейгана.
Як зазначають правоохоронці, уламки внаслідок зіткнення були виявлені у трьох різних місцях.
З води витягнули щонайменше 18 загиблих і ще жодного живого.
Що відомо про інші обставини авіакатастрофи під Вашингтоном
У поліції округу Колумбія заявили, що місцеві правоохоронці почали отримувати дзвінки про авіакатастрофу 29 січня о 20:53 за місцевим часом.
Як стало відомо, літак виконував рейс 5342 компанії American Airlines і був регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів із Вічіто, штат Канзас, раніше в середу.
Зі свого боку прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп уже в курсі про інцидент.
Розслідування очолює Національна рада з безпеки на транспорті спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США.
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