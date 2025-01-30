Вблизи аэропорта им. Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона пассажирский самолет во время приземления столкнулся с вертолетом. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из реки.

Что известно об авиакатастрофе под Вашингтоном

По информации издания, поисково-спасательные работы производятся в районе реки Потомак.

На борту авиалайнера находились 64 человека в тот момент, когда он столкнулся с вертолетом Black Hawk. На борту вертолета находились трое военных.

Столкновение произошло при попытке приземления самолета в аэропорту им. Рейгана.

Как отмечают правоохранители, обломки в результате столкновения были обнаружены в трех разных местах.

Из воды вытащили не менее 18 погибших и ни одного живого.

Что известно о других обстоятельствах авиакатастрофы под Вашингтоном

В полиции округа Колумбия заявили, что местные стражи порядка начали получать звонки об авиакатастрофе 29 января в 20:53 по местному времени.

Как стало известно, самолет выполнял рейс 5342 компании American Airlines и был региональным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в среду.

Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уже в курсе об инциденте.

Сейчас над этим реагированием работают многие агентства, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент продолжит следить за этой ситуацией. Мнения и молитвы всей администрации Трампа со всеми привлеченными, — отметила Ливитт. Поделиться

Расследование возглавляет Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.