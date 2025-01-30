Вблизи аэропорта им. Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона пассажирский самолет во время приземления столкнулся с вертолетом. В настоящее время спасатели извлекают тела погибших из реки.
Главные тезисы
- Под Вашингтоном произошла смертельная авиакатастрофа, приземлявшийся самолет столкнулся с вертолетом
- Самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk попали в катастрофу, погибли все находившиеся на борту.
- Расследование трагедии возглавляют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США
- Спасатели продолжают извлекать тела погибших и обломки из реки в районе аэропорта им. Рональда Рейгана.
Что известно об авиакатастрофе под Вашингтоном
По информации издания, поисково-спасательные работы производятся в районе реки Потомак.
На борту авиалайнера находились 64 человека в тот момент, когда он столкнулся с вертолетом Black Hawk. На борту вертолета находились трое военных.
Столкновение произошло при попытке приземления самолета в аэропорту им. Рейгана.
Как отмечают правоохранители, обломки в результате столкновения были обнаружены в трех разных местах.
Из воды вытащили не менее 18 погибших и ни одного живого.
Что известно о других обстоятельствах авиакатастрофы под Вашингтоном
В полиции округа Колумбия заявили, что местные стражи порядка начали получать звонки об авиакатастрофе 29 января в 20:53 по местному времени.
Как стало известно, самолет выполнял рейс 5342 компании American Airlines и был региональным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в среду.
Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уже в курсе об инциденте.
Расследование возглавляет Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.
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