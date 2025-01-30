Трамп назвав авіатрощу у Вашингтоні "трагедією жахливих масштабів"

30 січня регіональний пасажирський літак зіткнувся в повітрі з гелікоптером, коли наближався до злітно-посадкової смуги Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в авіатрощі ніхто не вижив.

Не вижив ніхто — Трамп про авіатрощу у Вашингтоні

Про це він заявив на пресконференції 30 січня.

На жаль, ніхто не вижив. Це була темна і болісна ніч у столиці нашої країни та в історії нашої країни, трагедія жахливих масштабів. І як один народ, ми сумуємо за кожною дорогоцінною душею, яку так раптово забрали від нас. Дональд Трамп Президент США

Авіатроща у Вашингтоні: що відомо

Раніше федеральне авіаційне управління США повідомило, що авіакатастрофа сталася близько 21:00 середи, 29 січня за місцевим часом (близько четвертої ранку 30 січня за київським часом).

Пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines унаслідок зіткнення в повітрі з гелікоптером Sikorsky H-60 (Black Hawk) упав у річку Потомак поблизу Національного аеропорту Рейгана. Згодом CNN повідомило, що у воду впали і літак, і гелікоптер. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Близько сьомої ранку за київським часом CBS News повідомив, що у воді знайшли 18 тіл. Про це журналістам сказав представник поліції, який перебуває на місці події. Він додав, що на той момент нікого з тих, хто вижив, не знайшли.

Авіатроща у Вашингтоні

Тим часом російське пропагандистське ТАСС із посиланням на джерела повідомило, що на борту цього літака начебто перебували чемпіони світу з фігурного катання в парах у складі збірної Росії Шишкова і Наумов. Трохи згодом у ТАСС додали, що в літаку, ймовірно, також була бронзова призерка чемпіонату СРСР у парному катанні Інна Волянська. Поширити

Видання Channel2 NOW оприлюднило імена фігуристів і тренерів, присутність яких на літаку було підтверджено. Зазначається, що на ньому перебувало щонайменше 11 представників фігурного катання: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг, Едвард Чжоу, Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська.

Літак виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines. Він вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. Bombardier CRJ700 може вміщати 65 пасажирів. Як повідомив NBC News з посиланням на джерело, літак, який летів з Вічіти, перевозив 60 пасажирів і чотирьох членів екіпажу. Згодом ці дані підтвердила авіакомпанія.

Гелікоптер Black Hawk армії США, який зіткнувся з літаком, виконував тренувальний політ.