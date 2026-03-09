Трамп обещает совещаться с Израилем насчет окончания войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда завершить войну в Иране, будет общим с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Главные тезисы
- Дональд Трамп обещает совещаться с премьер-министром Израиля перед окончанием войны против Ирана.
- Решение о завершении конфликта будет общим для обеих стран.
Трамп хочет вместе с Нетаньяху принять решение об окончании войны против Ирана
Американского лидера спросили, решать ли он сам, когда закончится война с Ираном, или Нетаньяху также будет иметь право голоса.
Трамп отметил, что хотя Нетаньяху внесет свой вклад, последнее слово будет оставаться за президентом США.
На вопрос, может ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после решения США прекратить удары, Трамп отказался рассматривать такую теоретическую возможность.
Я не думаю, что это будет нужно.
Он также заявил, что Исламская Республика уничтожила бы Израиль, если бы не он и Нетаньяху.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-