Трамп обещает совещаться с Израилем насчет окончания войны против Ирана
Трамп обещает совещаться с Израилем насчет окончания войны против Ирана

Трамп
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда завершить войну в Иране, будет общим с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп обещает совещаться с премьер-министром Израиля перед окончанием войны против Ирана.
  • Решение о завершении конфликта будет общим для обеих стран.

Трамп хочет вместе с Нетаньяху принять решение об окончании войны против Ирана

Американского лидера спросили, решать ли он сам, когда закончится война с Ираном, или Нетаньяху также будет иметь право голоса.

Я думаю это взаимно… немного. Мы обсуждали (этот вопрос — ред.). Я приму решение в нужное время, но все будет учтено.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп отметил, что хотя Нетаньяху внесет свой вклад, последнее слово будет оставаться за президентом США.

На вопрос, может ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после решения США прекратить удары, Трамп отказался рассматривать такую теоретическую возможность.

Я не думаю, что это будет нужно.

Он также заявил, что Исламская Республика уничтожила бы Израиль, если бы не он и Нетаньяху.

Иран планировал уничтожить Израиль и все, что его окружает… Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, желающую уничтожить Израиль.

