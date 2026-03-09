Трамп обіцяє радитися з Ізраїлем щодо закінчення війни проти Ірану
Трамп обіцяє радитися з Ізраїлем щодо закінчення війни проти Ірану

Трамп
Джерело:  The Times of Israel

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо того, коли завершити війну в Ірані, буде спільним із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Головні тези:

  • Трамп і Нетаньягу обговорюють вирішення питання про закінчення війни проти Ірану.
  • Обіцяють радитися з Ізраїлем перед ухваленням остаточного рішення щодо припинення ударів.

Трамп хоче разом з Нетаньягу ухвалити рішення щодо закінчення війни проти Ірану

Американського лідера запитали, чи він сам вирішуватиме, коли закінчиться війна з Іраном, чи Нетаньягу також матиме право голосу.

Я думаю це взаємно…трохи. Ми обговорювали (це питання — ред.). Я ухвалю рішення у потрібний час, але все буде враховано.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп зазначив, що хоча Нетаньягу зробить свій внесок, останнє слово залишатиметься за президентом США.

На запитання про те, чи може Ізраїль продовжувати війну проти Ірану навіть після рішення США припинити удари, Трамп відмовився розглядати таку теоретичну можливість.

Я не думаю, що це буде необхідно.

Він також заявив, що Ісламська Республіка знищила б Ізраїль, якби не він і Нетаньягу.

Іран планував знищити Ізраїль і усе, що його оточує…Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль.

Трамп не хоче коментувати дії Путіна

