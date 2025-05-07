Трамп официально объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп официально назначил 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом он не забыл напомнить о своей главной миссии в должности — миротворце.

Трамп объявил 8 мая Днем Победы над нацизмом

Белый дом опубликовал подписанную Трампом прокламацию, согласно которой завтра США будут отмечать 80-летие победы союзных государств над национал-социализмом и фашизмом и завершение Второй мировой войны в Европе.

Я, Дональд Дж. Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки, на основании полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, объявляю 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Дональд Трамп Президент США

Президент отметил, что 8 мая США будет чествовать всех, кто воевал против нацизма в годы Второй мировой.

В этот День победы во Второй мировой войне мы чтим несравненное могущество, силу и мощь Вооруженных сил США и вновь подтверждаем нашу приверженность защите священного права на свободу от всех угроз — внешних и внутренних. Поделиться

В документе упоминается и о потерях США во Второй мировой войне — более 250 тыс. американцев погибли в борьбе с нацистским режимом. Без этих жертв, мол, "эта война не была бы выиграна, и современный мир выглядел бы совсем по-другому".

Далее в документе Трамп снова напомнил, что остается верен своей главной задаче на посту президента — быть миротворцем в мире. По его словам, миллионы бессмысленно утраченных жизней во Второй мировой остаются напоминанием о том, почему США должны добиваться мира через силу.