Трамп официально объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп официально назначил 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом он не забыл напомнить о своей главной миссии в должности — миротворце.
Главные тезисы
- Дональд Трамп официально объявил 8 мая Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне, подчеркнув свою приверженность защите свободы от всех угроз.
- Трамп отметил важность миротворческой миссии в мире и прекращения войн, подчеркнув необходимость усилий к осуществлению мира через силу.
Трамп объявил 8 мая Днем Победы над нацизмом
Белый дом опубликовал подписанную Трампом прокламацию, согласно которой завтра США будут отмечать 80-летие победы союзных государств над национал-социализмом и фашизмом и завершение Второй мировой войны в Европе.
Президент отметил, что 8 мая США будет чествовать всех, кто воевал против нацизма в годы Второй мировой.
В документе упоминается и о потерях США во Второй мировой войне — более 250 тыс. американцев погибли в борьбе с нацистским режимом. Без этих жертв, мол, "эта война не была бы выиграна, и современный мир выглядел бы совсем по-другому".
Далее в документе Трамп снова напомнил, что остается верен своей главной задаче на посту президента — быть миротворцем в мире. По его словам, миллионы бессмысленно утраченных жизней во Второй мировой остаются напоминанием о том, почему США должны добиваться мира через силу.
Я твердо предан прекращению бесконечных зарубежных войн и предотвращению новых жертв. Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять успех не только за победами в боях, но и за завершенными войнами — и моей величайшей гордостью станет наследие миротворца.
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